HKIIT學生開發手機App　融合AI技術助低頭族防出現「烏龜頸」

針對「低頭族」因長期以不良姿勢使用手機而引致「烏龜頸」、寒背及頸椎炎等肩頸痛情況，香港資訊科技學院（HKIIT）團隊開發「iPosture」手機應用程式，結合人工智能（AI）及空間音頻科技，實時監測用家頭頸錯誤的姿勢和角度，並即時提醒和糾正。



研發團隊曾因不姿勢滑手機致肩頸勞損

「iPosture」研發團隊由4名修讀職業訓練局（VTC）軟件工程高級文憑課程學生組成，他們是全栢謙、符嘉宏、葉卓榮和郭沛柟。4人都是典型「低頭族」，其中隊長全栢謙更因長期躺在沙發滑手機，引致肩頸勞損，簡單如「飲水都痛」。

VTC軟件工程高級文憑畢業生全栢謙曾喜歡躺在沙發和床滑手機，開始出現肩頸疼痛，啟發他和同學開發「iPosture」。（HKIIT提供圖片）

團隊成員在進行資料蒐集時，發現有本港私家醫院曾進行問卷調查，發現七成半受訪港人在過去一個月曾經歷疼痛，而逾六成受訪者指最常疼痛的部位是肩頸、其次是腰背。為了幫助市民減輕對此都市病困擾，團隊於是開發一個提供實時監測和改善「低頭族」不良頭頸姿勢的手機應用程式。

追蹤頭頸移動幅度配合AI分析

「iPosture」結合AI及空間音頻科技，用家將無線藍牙耳機連接智能手機後，系統便會利用耳機內建的頭部追蹤功能，實時監測用家的頭頸移動幅度。

系統獲取用家頭部運動的三維數據後，再利用AI分析「低頭」及「抬頭」的幅度和頻率，若發現長時間頭頸姿勢欠佳，系統會以圖案文字和語音提醒要適時休息和拉筋放鬆，緩解肩頸壓力。系統更會自動生成健康報告，供用家參考和改善。

用家只需戴上指定作業系統的無線藍牙耳機，並連接智能手機，系統便會利用耳機內建的頭部追蹤功能，實時監測用家的頭頸移動幅度。（HKIIT提供圖片）

除監測功能外，「iPosture」還設小遊戲讓玩家進行放鬆頭頸及肩背活動。

「iPosture」曾在多個中港創科比賽中屢獲獎，包括「中國高校計算機大賽—移動應用創新賽2024」二等獎、 「第10屆香港大學生創新及創業大賽」資訊技術組優異獎、「第六屆大灣區STEAM卓越獎2024（香港）大專大學組—資訊及通訊科技」銅獎等。

負責指導項目的HKIIT高級講師郭譽豪表示，團隊下一步計劃在健康報告中加入改善頭頸姿勢的建議，如維持水平視覺，建議伸展拉筋動作等，使報告更全面。