預算案｜周文港：再窮不能窮教育　開源靠發展教育樞紐及知識轉移

政府將於2月26日公布2025/26年度的《財政預算案》，焦點在於政府如何處理財赤，以至本港公共財政。立法會教育事務委員會主席周文港接受「01教育」訪問時強調，教育經費是對香港未來的投資而非單純開支，「我認為再窮也不能窮教育」，「所以喺大學方面我覺得真係盡量可以唔郁就唔好郁」。他表示，理解政府面對財政壓力，但指出教育佔政府整體開支比例近年不斷下跌，如果無法避免要縮減教育開支，亦期望幅度不會太高，相信教育界會盡量忍受。



他同時對預算案提出多項建議，包括設立「留學香港基金」，重點發展北都大學城、建設香港成為國際教育樞紐，吸引更多來自世界各地的學生入讀；大學自行拆牆鬆綁，推動科研成果商品化，開源獲取更多收入；中學開設先導計劃以自資形式錄取來自內地、台灣及澳門的學生。



立法會教育事務委員會主席周文港接受訪問時提到，現時政府想方法開源比節流更重要。（廖雁雄攝）

大學財政相對健康 比沙士時期有更多收入來源

周文港指相比起2003年沙士時期，現時八大財政穩健，除了每年有約220至270億元的政府撥款，現時有更多收入來源，例如可以額外取錄非本地生、開辦自資碩士課程等，相信未來3年可以有約120至150億的學費收入，財政上並不擔心。儲備方面，教資會的最新數字顯示，八大儲備已經超過1,400億元，其中兩成為政府剩餘撥款，八成為院校自資用途的儲備，來源包括捐款及學費收入等。

大學儲備豐厚而且收入來源比過去多，談及未來應否削減八大撥款時，周文港認為若大學有一定能力自行發展，亦可以探討相關方案，又指早前立法會討論教資會撥款時，八大工程撥款已經減少四分一。

他指如果政府真的需要縮減高等教育開支，應給予八大管理層清晰目標，例如不能輕易裁減人手、不能降低辦學質素、或需要積極開源等。政府亦應在政策上提供便利，使大學可以源，例如容許招收更多非本地生。至於八大儲備，他稱大學亦應善用儲備，雖然儲備有不少屬指定用途，但肯定比2003年沒有太多儲備的情況好得多。

立法會教育事務委員會主席周文港倡議仿傚外國做法，設立留學香港辦公室，讓八大合作到外地招收非本地生。（廖雁雄攝）

設立留學香港基金 發展國際教育樞紐吸外地學生

特首李家超於《2023年施政報告》提出建設國際專上教育樞紐，亦於《2024年施政報告》提出建設北都大學教育城。周估算北都教育城撇除已預留給予第三所醫學院的用地之外，可以容納3所中小型院校，建議用地可以由香港院校與內地或世界知名院校合辦課程，吸引更多優質及國際化的高等教育資源落地香港。

配合上述建議，周文港建議參考英國文化協會、「澳洲留學」等機構，成立「留學香港基金」，設立基金營運「留學香港辦公室」，促進八大一起到海外招生，同時撥款開辦嶄新學科及發展北都教育城。

立法會教育事務委員會主席周文港指出，大學另一個開源的方法是為科研成果商品化鬆綁。（廖雁雄攝）

科研成果商品化開源 大學應自行拆牆鬆綁

周文港同時建議，政府鼓勵大學科研商品化增加收入。他指近年八大科研商品化做得不錯，但各大學對知識轉移的限制仍同停留在七、八十年代，對大學教授的科研成果、專利擁有權、商品化收益及參與外間工作等都有非常嚴格的限制，使教授很難積極將科研成果轉化、應用及知識轉移，「呢啲地方其實都要釋放」。他以內地、新加坡及英國為例，指當地科研成果商品化的收益相當可觀，香港需要急起直追。他強調相關限制是大學設定的，因此由大學自行鬆綁即可。

面對學生人數下跌，教育界面對縮班殺校危機。周文港提出先導計劃，選擇部份中學以自資形式錄取來自內地、台灣、澳門的學生。（資料圖片）

倡開放內地、台灣、澳門學生以自資形式赴港升學

就基礎教育方面，周文港認為相關開支不應縮減，畢竟大部份學校資源有限，縮減開支只會使營運更加困難。他又提到近年香港人口老化，縮班殺校成為教育界主調，但即便如此亦不應該採取收縮型政策，否則人口愈來愈萎縮、勞動力愈來愈少，對香港未來經濟發展只有危害而沒有好處。

他建議採擴張型政策，基礎教育可以參考專上教育的做法錄取非本地生，主要收生目標為內地、台灣及澳門。他提出在中學推行先導計劃，在鄰近邊境的地區如北區、大埔、元朗、屯門、離島，選擇一些有縮班殺校危機但過往辦學紀錄不錯的學校以自資形式錄取學生，相關學額為額外錄取以保障本地學生入學機會，亦相信家長會對入讀香港學校感興趣。根據資料，2023/24學年的香港官立中學每名受資助學生單位成本為101,130元，資助中學則為96,900元。

他亦提到政府切勿縮減特殊教育方面的開支，現時香港有約85萬名中小幼學生，其中超過9%有特殊教育需要（SEN），需要多項服務支援如物理治療及兒童心理學等，家長們都相當困難。他又指現時由多個部門分別負責向不同學生發放資助或提供支援，做法並不理想，建議整合相關資源減少浪費。