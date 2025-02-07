2025預算案｜田北辰倡2元乘車每月1500元為限　10元以上車費兩折

下年度《財政預算案》將於本月26日公布，實政圓桌立法會議員田北辰今日（7日）向財政司司長陳茂波提交建議。他建議優化「二元乘車優惠計劃」，包括不超過10元的車費維持2元優惠不變，10元車費以上2折優惠以解決「長車短搭」問題，並設定每月上限為1500元，以控制開支。長遠而言，優惠價應按車費正價變化而自動調整，並把不合資格人士用樂悠咭乘車濫用行為刑事化。



另外，他建議全體問責官員、公務員、行政、立法、區議員今年凍薪，預料可節省90億元。



田北辰向陳茂波提交預算案建議，2元乘車優惠設每月上限1500元（田北辰提供）

10元車費以上改2折優惠可解決長車短搭

田北辰表示，香港出現人口老化，兩元乘車優惠補貼金額會大增，同時質疑有人濫用樂悠卡。有見及此，他建議10元以上車費改為兩折優惠，便能解決長車短搭的問題，但10元以下車費則繼續享用2元優惠，每月並設1500元為上限。他又建議，車費優惠長遠會自動按正價調整，將來毋須再為調整優惠爭拗。

田北辰建議把違規使用樂悠咭乘車列作刑事罪行（資料圖片）

倡違規使用樂悠咭乘車刑事化

另外，針對不合資格人士違規使用樂悠咭乘車優惠，實政圓桌強烈要求政府須分兩條路走﹕巴士及小巴等公共交通工具，政府須立法賦予司機權利，可要求乘客使用樂悠咭乘車時，在拍咭後出示有相片一面予司機核實；鐵路方面，則建議政府應提升處罰力度，將違規行為刑事化，確保公帑合理運用、計劃能真正惠及有需要的市民。

經常開支不可一刀切削減

他指，政府庫房連年出現財赤，建議未來政府制訂開支預算的加幅應與GDP增長看齊。不過，他指出政府削減經常開支時必項考量各政策局的實際需要，不可「一刀切」，面對人口老化，福利及醫療開支則有需要適量增加。

田北辰（右）認為政府開支不能一刀切削減（田北辰提供）

建議政府日後薪酬增長減半 本年度凍薪

對於政府薪酬開支變動，他表示應與香港平均薪金指數變動掛鈎。他指出，過去十年，政府薪酬開支增幅平均為6.16%，同期香港平均薪金指數增長為3.36%，高出接近一倍。就此，他建議政府日後薪酬的增長應削減一半，以接近香港平均薪金指數增長為目標。

短期措施方面，他認為政府全體問責官員、公務員、行政、立法及區議員應於本年度凍薪，與市民共渡時艱。

南港島線西段擬定路線。（鐵路發展策略2014）

建議未來鐵路規劃採用公私營合作模式

此外，他指出港鐵未來需建設南港島線西段及及交椅洲人工島第五條跨海鐵路等，惟港鐵市值只有1,700億，難以舉債籌集龐大資金進行鐵路工程。他認為未來鐵路規劃採用公私營合作模式，由政府負責土木工程；港鐵負責供電、訊號及路軌等工程，一方面可減低興建成本、加快工程進度、減輕港鐵的財政負擔，另一方面亦能減低建造出事機率，防止紅磡站醜聞類似事件再度發生。

他亦建議港府提高發債比率；將大欖隧道繁忙時段按車流收費，但其他時段一律免費；商舖物業免差餉一年等。