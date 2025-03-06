《香港01》中華文化學生講座　張飛廟傳承人鄭詩泳談香港非遺文化

非物質文化遺產是人類智慧的結晶，同學透過學習和傳承寶貴的非遺文化，可更深入了解中華文化。《香港01》早前邀得香港張飛廟傳承人、筲箕灣漁民文化推廣人鄭詩泳（Mandy）到東莞工商總會張煌偉小學主持中華文化講座，介紹本土民間節誕，以及香港張飛廟、香港張飛誕的由來。



鄭詩泳向學生介紹香港不同類型的非物質文化遺產和本土民間節誕。(羅國輝攝)

簡介非遺文化項目 節慶佔300多項

鄭詩泳是張飛廟及廟群的第二代傳人，亦是香港劉關張廟群管理及文化推廣人。Mandy 在講座中首先向學生介紹香港不同類型的非物質文化遺產和本土民間節誕，包括口頭傳統和表現形式、表演藝術、社會實踐、儀式、節慶活動、有關自然界和宇宙的知識和實踐，以及傳統手工藝等。

她指，現時本港有超過500個非遺項目，包括港人熟悉的粵語、粵劇、點心製作、張飛誕和長洲太平清醮等，而社會實踐、儀式、節慶活動的項目就佔300多項。

鄭詩泳向同學講解張飛廟及張飛誕的由來。(羅國輝攝)

Mandy 續說，香港作為中西文化交融之地，其非遺項目既有深厚的中華傳統文化底蘊，也融入了獨特的地域文化特色，例如粵劇、涼茶、港式奶茶製作技藝等，均體現了香港文化的多元與包容。

分享張飛廟的由來 成香港獨特文化景觀

作為張飛廟及廟群的第二代傳人，Mandy也和學生分享張飛廟及張飛誕的由來。她表示父親鄭興當年建立張飛廟，是源於弟弟鄭寶義年輕時得了怪病，後來因獲神明顯靈，示意是張飛降身，並著他們為其建廟以保佑康復。為了答謝神恩，本身是漁民的鄭興決定變賣漁船，在筲箕灣山上關帝廟旁，再建廟供奉張飛。Mandy說，這些廟宇的建立，不僅體現了她的父親和叔叔義氣和膽識，也反映了香港民間對三國文化的尊崇和傳承，成為香港獨特的文化景觀。

鄭詩泳表示，筲箕灣南安坊坊眾會負責籌辦活動慶祝張飛誕，並由經生主持誦經，另有包括請神、巡遊及醒獅表演等儀式活動。(羅國輝攝)

每年農曆十二月十九日是張飛誕的日子，Mandy說供奉張飛是為了祈福驅邪，善信主要為筲箕灣的街坊及漁民。每年正誕日，筲箕灣南安坊坊眾會負責籌辦活動慶祝張飛誕，並由邀請主持誦經，另有包括請神、巡遊及醒獅表演等儀式活動。

《香港01》早前邀得香港張飛廟傳承人、筲箕灣漁民文化推廣人鄭詩泳（Mandy）到東莞工商總會張煌偉小學主持中華文化講座（羅國輝攝）

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