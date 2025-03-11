《香港01》中華文化學生工作坊　婚嫁專家分享上頭儀式文化意義

結婚乃人生大事，傳統中式婚禮承載中華文化之精髓，蘊含深厚的歷史底蘊與文化象徵。上頭儀式作為中式婚禮中的重要環節，既是禮儀的傳承，亦是對新人未來的祝福。《香港01》早前為新界西貢坑口區鄭植之中學，舉行「上頭儀式工作坊」，並特邀專業大妗有限公司總監羅勤芳（芳姐）擔任主講嘉賓，與學生分享上頭儀式的器具、步驟及其與中華文化的深厚連結。



《香港01》早前邀請專業大妗有限公司總監羅勤芳（芳姐）為「上頭儀式工作坊」主講嘉賓，與學生分享上頭儀式的器具、步驟及與中華文化連結。（歐嘉樂攝）

上頭儀式乃古代簡化版成人禮 蘊藏祝福

芳姐首先為學生講解上頭儀式的淵源。古時，男女步入成年之際，皆需行成人禮，以示可婚娶。男子於16歲至30歲行「冠禮」，女子則於16歲至20歲行「笄禮」。時至今日，中式婚禮中的上頭儀式，實為古代成人禮的簡化版，寄寓著對新人婚姻美滿、白頭偕老的深切祝福。

學生自創現代版十梳歌 傳承中創新

「十梳歌」乃上頭儀式中的重要環節，通常由儀式主持人——即「好命婆」或「好命公」為新人梳頭時唱頌。芳姐解釋，「好命婆」與「好命公」乃全福之人，意指「福、祿、才、子、壽」俱全者，民間多指三代同堂之家長。

學生們在工作坊即席在十梳歌傳統格式基礎上，以「好意頭」為原則，自創歌詞內容。（歐嘉樂攝）

在工作坊上，學生在傳統十梳歌的基礎上，以「好意頭」為原則，自創歌詞，展現了年輕一代的創意與對傳統文化的理解。有學生創作「六梳仔女個個讀港大；七梳睇住曾孫生仔」，既保留了傳統祝福之意，又融入了現代生活的氣息。

芳姐亦指出，十梳歌的內容隨時代變遷而不斷演進，但其核心始終不離對新人的美好祝願。無論是傳統版本的「五梳和順翁娌」，抑或現代版的「五梳仔女個個五星星」，皆寄語新人未來生活順遂，吉祥如意。

學生在工作坊中，亦即席在十梳歌傳統格式基礎上，以「好意頭」為原則，自創歌詞內容。（歐嘉樂攝）

工作坊上，芳姐詳細介紹了上頭儀式的六大步驟，並準備了道具向學生講解每一物品的文化意義。她指，新人於吉時行禮，先點燃象徵陰陽和諧、夫妻美滿的龍鳳燭，再以燒肉、生果及湯丸拜祭天地，祈求神明庇佑。

學生親身體驗上頭儀式 體會中華文化底蘊

學生不分男女均有機會親身體驗上頭儀式，在芳姐的指導下，感受傳統禮儀的莊重與溫馨。無論男學生或女學生，皆沉浸於儀式的氛圍中，體會中華文化的深厚底蘊。

學生在工作坊上更即席體驗上頭儀式步驟，透過親身體驟及芳姐從旁解說，讓學生從趣味中學習。（歐嘉樂攝）

芳姐特別提到，新人頭髮上所繫的紅繩與扁柏，皆是傳統文化中常用的吉祥之物。紅繩象徵姻緣，傳說月老以紅繩繫有緣人之足，使之結為連理；扁柏則寓意長壽與堅韌，寄願新人如松柏般長青，攜手共度風雨。

芳姐總結道，上頭儀式乃傳統中式婚俗中不可或缺的一環。儀式中的每一步驟、每一器物，皆蘊含著對新人的深切祝福，亦象徵著男女雙方家庭對新人的接納與認可。通過上頭儀式，一對新人正式融入彼此家庭，開啟人生新篇章。

《香港01》早前邀請專業大妗有限公司總監羅勤芳（芳姐）為「上頭儀式工作坊」主講嘉賓，與學生分享上頭儀式的器具、步驟及與中華文化連結。（歐嘉樂攝）

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