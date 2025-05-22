城大連接又一城隧道正式啟用　料最快今年底向公眾開放校園

城市大學完成翻新連接校園和又一城的行人隧道後，周二（20日）公布定名為「明日創新」隧道，並以全港首個隧道時裝表演隆重揭幕。校方表示，隧道的啟用將為推動「研學旅遊」提供嶄新平台，期望隧道能成為新的「打卡點」，又提到翻新隧道是校方對外重開校園的首步，期望最快在今年底至明年初開放更多校園空間。



梅彥昌校長表示，「明日創新」隧道的啟用，不僅是校園發展的重要里程碑，更彰顯城大積極融入社區，推動創新發展的決心。(城大提供圖片)

城大校長梅彥昌表示，希望盡快向公眾開放校園，但稱擔心大量遊客到訪會造成混亂，校方需確保校園安全。城大傳訊及數據研究處總監莊雪蓮稱，校方已向當局申請把設在隧道外的入閘機搬遷至接近楊健文學術樓的位置，以擴闊公眾活動的空間，冀在今年底至明年初完成。

翻新後的「明日創新」隧道入口設有一面4K觸控屏幕牆，提供互動式校園導航功能，上方玻璃天花則巧妙融合城大校徽設計，延伸至校園入口的兩側LED屏幕合共長達100米，提供沉浸式數碼互動體驗，可靈活轉換為多功能展覽空間。

城大校董會主席魏名成表示，「明日創新」隧道的落成，是城大連結校園、社區與全球視野的重要舉措。(城大提供圖片)

城大校董會主席魏名成在開幕典禮上表示，大學高度重視與本地社區加強聯繫互動與合作，「明日創新」隧道的啟用充分展現了城大致力於培養創新文化、激發多元創意，以及加深對互聯互通世界理解的決心。校長梅彥昌亦說，「明日創新」隧道的啟用，不僅是校園發展的重要里程碑，更彰顯城大積極融入社區，推動創新發展的決心。

「明日創新」隧道的啟用成為推動「研學旅遊」提供嶄新平台。校方透露，已計劃透過旅發局，於10月接待來自日本的高中遊學團，期望透過結合校園導賞和沉浸式體驗，讓來自世界各地的學生能更全面地了解香港作為國際高等教育樞紐的重要地位，以及城大的獨特優勢，由隧道長廊作為起點，參觀城大先進的國家重點實驗室、般哥展覽館、城大農場等，親身體驗城大在跨學術領域的卓越成就和豐富的校園文化體驗。