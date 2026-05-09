國泰招聘體驗日200人參加　中三男生為實現機師夢想「超前部署」

國泰航空今日（9日）舉辦招聘體驗日，讓有志投身航空業的人士參加，活動設有不同攤位，並有現職人士作分享。國泰人事董事黃瑋彤表示，活動有超過200人參加，計劃全年招聘約3,000人，主要為地勤人員。有立志衝上雲霄的中三學生提早部署，到現場了解其夢想職業飛機師的入職條件。



國泰航空今（9日）舉辦招聘體驗日，有現職人士作分享。(董素琛攝)

國泰航空今（9日）舉辦招聘體驗日，有現職人士作分享。(董素琛攝)

中學生劉同學期望日後成為機師。 (董素琛攝)

現年15歲讀中三的劉同學，打算日後報讀飛行學校，畢業後加入國泰航空成為機師，「喺我好細個，機師打開咗道門望到入去，然後見到咁靚，然後就諗人工又高，每日都可以望住個天，望住咁多風景做嘢，我覺得呢份工好好。」他期望可透過今日的活動，對夢想的職業有更多了解。

中大宗教研究學系二年級生鍾先生，期望日後可成為空中服務員。(董素琛攝)

中大宗教研究學系二年級生鍾先生，期望日後可成為空中服務員，「因為我自己都好鐘意去旅行，咁做空中服務員嘅話，就可以有呢個機會，加埋仲可以將我嘅興趣擺落去工作。」他期望可透過體驗日了解相關資訊，日後再決定會否正式申請有關職位。

國泰計劃全年招聘約3,000人。(董素琛攝)

國泰人事董事黃瑋彤 (董素琛攝)

國泰人事董事黃瑋彤表示，今年是國泰成立80周年，集團去年的業績為108億港元，有穩健的業績有賴拓展航線，提升服務及運力。她指，國泰運力今年會持續增長，舉例指3月底會重開西雅圖的航線。

黃瑋彤指，為配合業務增長，預計全年聘請約3,000人，主要為地勤人員，亦有貨運人員、見習機師等。她指，國泰現有超過10,000名機艙服務員及3,000名機師，期望可吸引到積極進取、體貼的人才。

國泰去年成功招聘約4,000人，被問及為何為今提供的職位減少約千個，黃瑋彤表示，疫情對航空業的打擊大，為重整團隊，過去數年是公司的招聘高峰，現時招聘已處於穩定狀態，加上人員的流失率低，故認為今年招聘3,000人足以支持未來長線發展。