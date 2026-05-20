國泰80周年深耕香港社區　逾百國泰義工身體力行參與香港義工節

從啟德機場到赤鱲角機場，飛機升降的軌跡，連繫著無數香港人的生活與回憶。紮根這座城市長達80載，國泰與香港的關係早已超越航空服務，而是與社區共同成長的緊密伙伴。適逢今年迎來「同心飛躍八十年」的重要里程，國泰推出更全面的社區計劃，涵蓋青少年發展、體育、藝術與文化三大範疇，目標在今年內提升八萬人的生活福祉。



作為深耕香港的代表企業，國泰今年以首席合作伙伴身份，支持本地慈善機構「牽手．香港」（HandsOn Hong Kong）主辦的「香港義工節」。啟動典禮當日，現場匯聚了社會各界的強大力量，包括勞工及福利局局長孫玉菡先生、國泰顧客及商務總裁劉凱詩女士、奧運游泳港隊代表及國泰品牌代言人何詩蓓小姐，聯同「牽手．香港」、香港基督教服務處管理層傾力支持。與此同時，現場過百名國泰員工亦積極響應活動，在繁忙的生活中騰出私人時間，與各界齊心同向，用實際行動完美展現了企業與員工的社會責任。

啟動典禮當日，現場匯聚了社會各界的強大力量，包括勞工及福利局局長孫玉菡先生、國泰顧客及商務總裁劉凱詩女士、奧運游泳港隊代表及國泰品牌代言人何詩蓓小姐，以及「牽手香港」、香港基督教服務處管理層，和過百名國泰義工傾力支持。

國泰員工工餘時間親身參與義工活動 領悟出「施比受更為有福」

不少大型企業都有推廣社會責任，但要令員工由心出發參與，才是最難能可貴的一環。國泰一直鼓勵同事在工餘時間參與社區服務，組織國泰義工團隊回應社區需要，匯聚眾人力量為社會注入正能量。當天換上義工T恤的國泰助理計劃工程師韓淑蕙Natalie及國泰助理客運營業經理區淑嫻Ibe，兩人在崗位上雖然各司其職，但參與義工服務時，卻一同展現出樂於取人的一面，她們更親身分享了在工餘時間持續服務社區的感受。

啟動典禮當日，換上義工T恤的國泰助理計劃工程師韓淑蕙Natalie（左），以及國泰助理客運營業經理區淑嫻Ibe（右），分享在工餘時間持續服務社區的感受。

對於自言是團隊中「開心果」的Natalie而言，參與義工服務從來不是犧牲假期，而是一個將幫助他人的快樂傳播至更廣泛社群的機會。她過往亦不時參與公司的大型義工活動，當中大多聚焦於小朋友，而今年義工節的服務對象擴展至青少年、長者以至不同階層，這種多元性深深吸引了她。

Natelie特別提到最難忘的一次義工服務，是參與國泰「空中之旅」（Discovery Flight），當時她負責帶領從未搭過飛機的低收入家庭及SEN（特殊教育需要）小朋友飛上藍天遨遊天際。在Natalie眼中，飛行對這些基層家庭而言，或許是遙不可及的體驗，當看見孩子們在機艙內流露出的純粹驚喜與笑容，讓她深深體會到，將自己擁有的幸運轉化為別人的快樂，正是推動她持續走進社區的最大動力。她又笑稱，自己會將這份助人的正能量帶回辦公室，在團隊工作辛苦時用以激勵士氣，形成一股正面的感染力。

對於自言是團隊中「開心果」的Natalie而言，參與義工服務從來不是犧牲假期，而是一個將幫助他人的快樂傳播至更廣泛社群的機會，她過往亦不時參與公司的大型義工活動。

同樣在義工服務中得到快樂的Ibe，則熱衷於小朋友、低收入家庭，及戶外環保的義工項目。她曾參與國泰「航空探索家體驗日」，帶領一班小朋友到國泰城參觀，了解航空業運作之餘，更加深了小朋友對國泰如何貢獻社區的認識。

被問到最難忘的一次經驗，Ibe則對前年前往流浮山協助清潔「蠔墩」的經歷念念不忘，她形容，當時要在烈日當空、佈滿泥濘的沙灘上勞動，雖然過程中大汗淋漓，但一邊欣賞對岸風景、一邊為環境出力的滿足感，卻是千金難買的體驗。

另一位國泰義工Ibe，熱衷於小朋友、低收入家庭，及戶外環保的義工項目。她曾參與國泰「航空探索家體驗日」，帶領一班小朋友到國泰城參觀，了解航空業運作之餘，更加深了小朋友對國泰如何貢獻社區的認識。

對於和同事一同做義工的感覺，Ibe觀察到，平時在繁忙的國泰城裡，同事們工作時都匆匆忙忙，看似「好Cool」，但在義工活動中卻無比熱情，大家都「用心出發」去為社區付出。Ibe表示，與其放假留在家中看電視，倒不如走入社區幫助有需要人士，當看到受惠者的笑容，便能領悟到「施比受更為有福」的真諦。

這份深耕社區的熱誠，並未隨著啟動典禮結束而停止。當日典禮過後，Natalie與Ibe隨即聯同義工團隊，前往位於安達邨的香港基督教服務處觀塘「樂Teen會」，與該區的小朋友及青少年打成一片。她們不單一起玩遊戲、做手工，還一同製作芝士蛋糕。在輕鬆愉快的氣氛中，了解他們在成長過程中面對的困難，並以交流帶來支持與鼓勵，將「並肩同行」的精神實踐於社區的最微細處。

國泰80周年與香港人並肩同行 訂下目標提升八萬人福祉

國泰顧客及商務總裁劉凱詩女士在活動致辭時分享，國泰一直肩負重任，將香港連繫至全世界，同時一直關心香港的社區發展，希望為香港出一分力。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩女士在活動致辭時分享，今年為國泰成立80周年，國泰已訂下全面目標，致力提升八萬人的生活福祉。

今年為國泰成立80周年，劉凱詩指今年是重要的里程碑，國泰已訂下目標，希望透過更全面的社區計劃，提升八萬人的生活福祉，而與「牽手香港」的夥伴關係在實現願景中更發揮關鍵作用。這份願景不單是數字上的達標，更是希望透過首席合作伙伴的角色，發動不同社會活動，鼓勵更多同事和市民加入義工服務，為社會建立更好的未來。

香港義工節10周年規模擴展 國泰牽頭連繫逾百非牟利機構

為慶祝十周年，「香港義工節」特別延伸至為期兩周的社區服務活動，於2026年5月10日至24日舉行。今年活動在首席合作夥伴國泰鼎力支持下，將動員數以千計義工，連繫全港超過100間非牟利機構，提供涵蓋備餐、長者關懷、環境保育及青少年導師等多元化服務。

國泰以首席合作夥伴身份支持由「牽手．香港」舉辦的「香港義工節」，過百名國泰員工亦積極響應活動，用實際行動完美展現了企業與員工的社會責任。

香港社會正經歷各種挑戰的當下，基層市民及弱勢社群對社區支援的需求日益殷切。國泰這次配合80周年訂下的社區目標，為社會創造深遠且具意義的影響，這種互助模式，無疑為香港社會注入了一股實實在在的正面力量。