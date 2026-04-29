國泰2026 Betsy大獎嘉許18團隊　研發雙AI平台助前線提升效能

國泰日前隆重舉行2026年度「Betsy大獎」（The Betsy Awards）頒獎典禮，嘉許在服務及營運上表現卓越的員工。這項以國泰首架飛機命名的獎項已有逾20年歷史，是集團表彰優秀文化、展示對人才及創新重視的重要傳統。今年獎項規模打破歷年紀錄，共有18組得獎團隊，近1,000名員工、在140個展現「以人為本」精神的故事中獲得表揚，人數較去年倍增。



國泰集團行政總裁林紹波在典禮上致辭時表示，「Besty大獎」代表了國泰的企業核心價值及領導地位，亦是公司在過去80年來能從競爭中脫穎而出的關鍵。

向成為「顧客們最喜愛的服務品牌」願景邁進

國泰集團行政總裁林紹波在典禮上致辭時表示，「Besty大獎」代表了國泰的企業核心價值及領導地位，亦是公司在過去80年來能從競爭中脫穎而出的關鍵。他強調，集團已訂立宏大目標，希望成為「顧客們最喜愛的服務品牌」，並在旗下的國泰航空、國泰貨運、國泰品味及香港快運等業務中力爭世界第一。林紹波表示，相信國泰深厚的企業文化將成為推動集團達成願景的重要引擎。

國泰人事董事黃瑋彤在典禮上提到，今年獎項作出了多項優化，增加獲獎團隊的名額及靈活性，旨在讓不同規模的團隊均有機會展現光芒。

國泰人事董事黃瑋彤則提到，今年獎項作出了多項優化，增加獲獎團隊的名額及靈活性，旨在讓不同規模的團隊均有機會展現光芒。她透露，今年評審過程極其艱難，26位評審需從眾多感人故事中挑選出最實至名歸的得獎者。她指，最令她動容的是員工展現出「設想周到」、「積極求進」及「盡心盡力」的精神，團結一致應對挑戰，讓公司維持安全及卓越營運，並朝轉型為數碼先驅，以在可持續發展領域取得領導地位的方向持續發展。

國泰數碼部及資訊科技部團隊，開發「檢索增強生成」（RAG）及「代理式人工智慧」（Agentic AI）兩大企業級平台，協助同事作出決策，在「Betsy大獎」的「積極求進」組別獲得嘉許。

研發雙AI平台 為前線打造最強「大腦」

人工智慧（AI）在當今企業提升營運效率與推動創新的路上，扮演着關鍵角色。國泰企業與區域服務數碼部總監Kunaal Masih及商業智慧與整合資訊科技部總監杜瑞琪（Maggie）帶領的團隊，開發「檢索增強生成」（RAG）及「代理式人工智慧」（Agentic AI）兩大企業級平台獲獎，協助同事作出決策，因而在「Betsy大獎」的「積極求進」組別獲得嘉許。

談及研發初衷，Maggie表示航空業營運涉及海量法規、手冊及標準作業程序（SOP），前線員工往往難以即時提取準確資訊。為了突破資訊碎片化的困境，團隊遂首先構建RAG平台，將內部政策及監管文件轉化為即時準確的答案。成效顯著的例子是去年12月推出的「貨運資料檢索增強生成」（Cargo Compass RAG），在短短一個月內已處理超過1,200個查詢，且準確率極高。該工具目前已推廣至超過 640 名貨運部門用戶，顯著提升了生產力。

國泰企業與區域服務數碼部總監Kunaal Masih（右）及商業智慧與整合資訊科技部總監杜瑞琪Maggie（左），帶領團隊開發「檢索增強生成」（RAG）及「代理式人工智慧」（Agentic AI）兩大企業級平台。

化解AI取代工作疑慮 轉化為提升產能的「助手」

雖然技術領先，但研發過程並非一帆風順。Kunaal表示，研發過程中最具挑戰的並非技術本身，除了解決成本優化與AI效能平衡的技術難題外，更具挑戰的是處理員工的情緒。當時不少員工擔心AI會「搶飯碗」，團隊遂將AI定位為「工作助手」，強調AI是為了減輕員工繁複的檢索負擔，從而騰出時間讓員工專注於更高價值的工作。這種以人為本的「變革管理」最終贏得員工信任，令AI工具得以順利普及。

目前團隊已踏入第二階段，正在落實兩個Agentic AI的應用場景。Kunaal指出，RAG是尋找答案，而Agentic AI則是能根據資訊採取行動，進一步實現自動化營運，這將是國泰邁向未來AI辦公模式的核心基礎。

對於獲得這次「Betsy大獎」，Kunaal （左）及Maggie （右）均表示這對團隊是極大的肯定與動力。

創新DNA深入骨髓 建立負責任AI框架

團隊能同時開發兩個複雜平台並在數月內取得突破，歸功於國泰內部的創新文化。Kunaal提到，公司領導層提供了關鍵的指導，營造了一個容許實驗與學習的環境。同時，為確保技術應用安全，國泰建立了「Responsible AI」框架及AI 管治委員會 ，確保所有技術應用均符合行業標準及數據私隱規例。

對於獲得這次「Betsy大獎」，Kunaal及Maggie均表示這對團隊是極大的肯定與動力。Kunaal感言：「我們並非為了獎項而參賽，而是為了項目的成功；當公司主動認可我們的努力時，那份自豪感及成就感是雙倍的。」他們期望這項技術不但能提升營運效率，更能提升員工的職業滿足感，與國泰一同邁向數碼航空的新紀元。