國泰I can Fly計劃　明年首邀內地生與港生同赴澳洲交流衝上雲霄

國泰航空旗艦青少年社區項目「飛躍理想計劃」（I can Fly Programme）自2003年舉辦，去年有30位本地表現優秀學員，到訪國泰航空見習機師訓練基地之一、位於南澳洲的阿德萊德飛行訓練學校（FTA）。國泰宣布，2026年將首次邀請參與計劃的內地優秀學員和香港學員前往FTA，與國泰航空見習機師進行交流，並有機會體驗駕駛小型飛機。



現於浸會大學修讀中醫的曾穎瑤是「I can Fly」學員之一，她自小熱愛旅行，參與計劃後立志成為機艙服務員，為顧客提供美妙的飛行體驗，相信與內地學生交流與共同學習，有助了解內地航空業發展。另一位學員文楚峯與FTA受訓的國泰見習機師交流後，進一步確立成為機師的志向，他現於理工大學修讀航空工程學組合課程，為未來飛行夢打好基礎。



明年開始，參與國泰「I can Fly」計劃的內地優秀學員，將有機會到訪位於南澳洲的阿德萊德飛行訓練學校，與國泰航空見習機師進行交流，並一嚐衝上雲霄體驗。（金敏琍攝）

曾穎瑤熱愛旅行，探索不同城市的魅力，從小就萌生「空姐夢」。在2024年，她就讀中五時把握機會參加了國泰的「I Can Fly」計劃，利用距離文憑試前一年的時間積極探索航空業。

衝上雲霄感覺夢幻 參與計劃堅定空姐夢

穎瑤當時參觀了航空業的不同部門，了解機組人員及維修人員等不同職位的工作，並結識了許多志同道合的夥伴。這些經歷不僅拓闊了她對航空業的認識，也進一步堅定了成為機艙服務員的志向。她希望通過自己的努力，讓每位旅客都能感受到飛行的樂趣與舒適。

「I can Fly」學員曾穎瑤表示，到澳洲阿德萊德飛行訓練學校交流經驗讓她獲益良多，堅定了將來加入航空業的目標。（金敏琍攝）

「最深刻是前往FTA在導師指導下體驗駕駛小型飛機，當時坐在駕駛艙中看着視線從地面衝上天空，好奇又夢幻的感覺難以言喻，這亦令我更肯定加入航空業。」曾穎瑤又提到，在FTA期間曾與受訓見習機師共同生活和用膳，她亦把握機會與他們交流，了解他們背後的故事、訓練過程苦與樂等等，讓她獲益良多。她相信明年加入內地學員與香港學員一1同到FTA體驗和交流，能進一步開拓參加者內地及國際航空業視野。

確認機師志向 大學選修航空及民航工程學

駕駛飛機翱翔天際是文楚峯自小夢想，通過「I can Fly」，他參觀了國泰城、貨運站、港機工程及民航處，親身了解不同崗位的運作，這些難能可貴的參觀，讓他深入了解航空業的複雜性和多樣性。

在到訪FTA期間，楚峯在導師指導下曾親身掌控雙翼飛機，他形容經歷深刻難忘。他亦把握機會與當地受訓的見習機師交流，從中獲得了寶貴的建議，對規劃未來職場發展起關鍵作用。

文楚峯（中）是國泰I can Fly學員，目標是成為一名機師，認為參與I can Fly計劃有助他規劃未來職場發展。（金敏琍攝）

國泰「I can Fly」計劃學員，有機會在導師指導下，一嚐坐小型飛機翱翔天際滋味。（金敏琍攝）

楚峯深知要實現機師夢想需要付出巨大的努力，但他願意為之奮鬥，故去年他大學選科時，特意選擇航空相關專業，現時正修讀理大航空工程學組合課程，學習航空專業知識。

前「I can Fly」學員現職港機助理商務經理

現職於港機全球發動機支援助理商務經理黃司渭，曾於2014年參與「I can Fly」，他以過來人分享並勉勵參與計劃的學員，要保持好奇心，遇到不明白的地方要「開口問」，勇於接受新的知識及任何挑戰。

黃司渭曾於2014參與「I can Fly」計劃，現職港機全球發動機支援助理商務經，他鼓勵學員要持開放態度，勇於接受新知識及挑戰。（金敏琍攝）

黃司渭指，隨著科技發展，國泰設有專責部門專門發展數據工具，建議可在「I can Fly」中加入相關元素，讓學員了解數據工具與航空業相互之間的關係，及對推動行業發展的意義。

23歲國泰二副機長 參與內地版「I can Fly」成入行契機

國泰自2003年起，首次在香港推出「I can Fly」，至今已有超過4000名中學學員參與並完成計劃，此計劃亦於多個地區舉辦，包括中國內地的「讓夢啟航」（內地版本國泰「I can Fly」）。國泰宣佈，明年起將會新增名額，讓部份優秀的內地學員，與香港優秀的學員一同到澳洲FTA，參與航空體驗之旅。根據資料顯示，去年有30位香港學員前往FTA，至於明年內地學員名額有多少，國泰表示目前未有定案。

來自上海的國泰航空二副機長吳文朔（左二）身高約192cm，超過內地機師身高限制，因此未曾想過「機師夢」會成真，他感激國泰「I can Fly」計劃這個機遇，讓他實現夢想。（金敏琍攝）

來自上海今年23歲的吳文朔，現時為國泰航空二副機長，2019年在內地讀高中二、三年級期間，他參與國泰「讓夢啟航」，透過計劃助他了解航空業的運作，以及各職位的獨特要求和工作體驗。回顧當時的課程設計，他表示專業且易於理解，讓他能夠從中獲益良多。

在大學期間，吳文朔留學美國選修航空專業，舖路將來成為一名機師。他憶述在2023年大學三年級的暑假期間，一位「讓夢啟航」的導稱在晚上11時透過微信通知他，國泰接受合資格內地人士申請成為見習機師，吳文朔得知消息後非常興奮，更通宵填寫報名表，後來經過多重遴選、體檢及英語測試後，吳文朔成為國泰首批內地見習機師。

「我當時放棄美國的學業，選擇進入國泰當見習機師，因為讀航空專業本來就是以做機師為目標，那時有這個機會，怎會放棄？」吳文朔稱，當年參與「讓夢啟航」，不單讓他結識了許多志同道合的朋友，並一直與當年的導師保持聯繫，亦有助增加對航空業的運作的認識。

吳文朔鼓勵有志加入航空業的年青人，指出在堅持理想道路中，一定會遇上很多困難，但只要堅定目標，闖過難關後，這些都會成為自己財富。