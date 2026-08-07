《香港01》聯乘譚仔國際舉辦「數碼科技與社區關懷體驗日」

為推動社區關愛及數碼共融，《香港01》早前與譚仔國際攜手合作，於7月11日在葵興譚仔三哥分店順利舉行「數碼科技與社區關愛體驗日」。是次活動結合「服務式學習」（Service Learning）理念，邀請來自三間中學的學生以及觀塘區基督教勵行會的少數族裔青年一同參與，教導新生精神康復會（新生會）的學員使用智能手機應用程式進行線上點餐。活動旨在透過培訓青少年的數碼技能與溝通技巧，幫助有需要的社群掌握智慧生活模式，展現跨界別關愛精神。



跨越溝通障礙 以耐心打破數碼壁壘

隨著餐飲業自動化普及，手機下單已成為生活日常，然而對部分長期缺乏接觸智能設備的弱勢社群而言，卻是一道不易跨越的門檻。在體驗日中，學生導師們展現出高度的同理心，一對一輔導新生會學員完成線上點餐。

滙基書院學生。（梁鵬威攝）

滙基書院中三級學生董彥言分享，他在活動中協助了一位有聽力障礙的學員：「我們發現溝通時需要放大音量，並且每個步驟都要細緻引導，例如按『確認』鍵也要一步步解釋。這讓我體會到對我們來說理所當然的日常小事，在其他人眼中可能是一座難以跨越的高山。希望未來能參與更多義工活動，用自己的力量為不同群體帶來便利與溫暖。」

建立自信與連結 實踐「服務式學習」真諦

路德會協同中學學生。（梁鵬威攝）

活動不僅幫助學員掌握新技能，更拉近了年輕一代與復元人士的距離，消除對彼此的刻板印象。路德會協同中學學生吳淑馨表示：「原本以為與復元人士交流會很困難，但接觸後發現他們只是缺少接觸智能產品的機會，容易感到膽怯。學會自主點餐能讓他們重拾生活自理的成就感。聊天時大家還分享了日常作息與興趣，氣氛非常融洽。」

東華三院辛亥年總理中學學生。（梁鵬威攝）

東華三院辛亥年總理中學學生郭欣語亦深受啟發：「我教導了一位先生使用手機下單，過程中需要仔細聆聽並作出引導，最終他順利完成點餐。這次經驗讓我學會更主動地運用自身所學去幫助有需要的人，獲益良多。」

凝聚跨界別力量 共建智慧包容社區

是次活動亦得到觀塘區基督教勵行會的鼎力支持，當區青年及少數族裔青年積極投入當天的服務式學習。其中一名參與的少數族裔青年代表表示：「雖然我們與學員來自不同的文化背景，言語表達能力上有一定差異，但關心社區的心是一樣的。這次活動不僅讓我們學會如何協助復康人士融入社會，更打破了彼此的隔膜，讓我深刻感受到我們也是香港這個大家庭的一份子，能夠親身為社區出一分力，感覺非常有意義。」關注少數族裔服務的社會福利署青少年服務地方委員許振北亦參與當中的體驗環節。

結合企業與青年力量 促進社區關愛文化

譚仔國際企業傳訊總監陳慧明形容，這次跨界合作不僅讓學生學以致用、深化服務社會的熱忱，引導他們將課堂知識轉化為實際的社區關懷行動；更冀望能起帶頭作用，帶動更多商界與企業力量關注「數碼共融」，共同為有需要人士建構無障礙、更友善的智慧生活環境。