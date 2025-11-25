港「大本營」業務顯著改善　譚仔國際半年利潤勁升一倍

譚仔國際母企、日本丸亀製麵母企東利多(Toridoll Holdings)公布截至今年9月底止半年業績，期內收入按年上升6%至1,418億日圓﹙約70.4億港元﹚，而利潤更大升22.8%至117.74億日圓﹙約5.84億港元﹚，兩數字同創新高。由於譚仔國際今年8月已退市，無須向外公布業績，但從東利多業績報告可見，以香港為大本營的譚仔國際業績顯著反彈，期內利潤更回升逾倍，有份帶動母企表現。



據東利多業績，譚仔國際雖然受累內地及新加坡店舖關閉表現不佳門市，以至本港整體餐飲市場仍然呆滯，令半年收入表現持平，但利潤逆市急反彈，按年增加約7.66億日圓、折合約3,801萬港元。

翻查資料，譚仔國際去年同期收入14.03億港元，賺3,606萬港元。換言之，本財年上半年，譚仔國際利潤大約7,407萬港元，按年上升約1.05倍。

譚仔國際半年利潤勁升一倍。圖右為譚仔國際行政總裁（CEO）劉達民。﹙資料圖片﹚

譚仔香港業務 錄雙位數利潤增長

利潤向好，除了因為關閉海外表現不佳門市「止血」外，也受惠港區營運效益大大改善，包括優化店鋪層面的員工輪更安排，降低了勞動成本佔比；調整菜單組合及食材，降低了銷售成本（COGS）佔比；通過平衡外送服務與內部CRM外賣平台，降低了外部外賣佣金成本。

東利多指出，譚仔國際香港店舖利潤顯著提升，取得雙位數的利潤增長。

今年2月東日本東利多提出私有化譚仔國際的建議，以每股1.58元向其他譚仔股東回購股份，而方案獲批，譚仔於今年8月正式退市。而截至今年3月底，譚仔國際在香港擁有219間店舖，內地及海外則擁有24間店。