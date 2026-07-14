數碼時代的藝術療癒空間　讓非語言創作力量助中學生解開日常壓抑

數碼時代資訊氾濫與網絡社交壓力，為青少年的精神健康帶來隱憂。基督教家庭服務中心青年服務於7月上旬舉行了「開放藝術工作室：數碼時代下學生的藝術療癒空間」成果分享會，探討表達藝術如何回應青少年的精神健康需要，同時深水埗The Bridge+人文藝術空間，亦舉行「Teen地筆容」學生創作展。



參與計劃的社工溫姑娘（左一）介紹計劃內容及理念。（大會提供圖片）

為學生提供創作空間 提升人際溝通能力

計劃由嘉道理慈善基金會資助，旨在為中學生提供安全、去標籤化且無批判的創作空間。計劃強調「過程導向」，讓青少年在被接納的氛圍下自由探索內心、抒發日常抑壓的情緒、接納自我，從而提升人際溝通能力與整體精神健康。

分享會吸引了超過40位學校代表、社福界人士、學生及家長參與，大會邀請了多位專業人士，從網絡壓力、臨床實務及學術研究發表成果。註冊表達藝術治療師鄺文傑，聯同社工團隊，介紹了計劃的特色及服務架構，並分享表達藝術，如何陪伴受情緒困擾的青少年走出困境。

青少年慣將心事埋藏 透過創作解開壓抑

香港中文大學社會工作學系講師趙芊嵐指出，現代青少年常將情緒埋藏心底，表達藝術可提供一個非語言的「安全島」，讓他們在無需言語的壓力下，透過色彩、線條與身體感官與內在自我連結，解開日常生活中難以言喻的壓抑與內心創傷。

臻善評估中心（GIA）創辦人黃洪指出，2025-2026學年參與計劃的六間合作學校當中，數據顯示表達藝術活動的介入，對提升學生的求助動機及情緒調節能力尤其顯著，有效協助學生建立健康的應對機制。

嘉賓嘗試簡單藝術創作，體驗隨心創作及表達。（大會提供圖片）

學生感被人接納及欣賞 大膽嘗試並換角度思考

參與計劃的學生在分享會上表示，以前不高興時會「屈」在心裏且無處傾訴，但參與創作後，則多了一個放鬆與發洩的空間。學生又指出，他們不需要畫得很漂亮都會有人欣賞，感到舒服、被接納，人也變得比以前開心。 另有學生提到，平日課堂有很多限制，但計劃可隨心創作，大膽嘗試新方法。學員之間又會互相給予意見，令自己看待事物也會嘗試用不同的角度。

參與計劃的學生在分享會上表示，以前不高興時會「屈」在心裏且無處傾訴，但參與創作後，則多了一個放鬆與發洩的空間。（大會提供圖片）

「Teen地筆容」展覽展出本學年參與學校的作品，亦設有導賞及創作工作坊，讓公眾人士了解學生的需要及體驗表達藝術的力量。計劃社工表示，學生在安全的空間內透過創作，過程中獲得療癒，能將難以言喻的想法和感受以藝術方式表達出來。對學生而言，這不單是一份作品，更是一種「容許」，容許自己的情緒被看見。