數碼時代的藝術療癒空間　讓非語言創作力量助中學生解開日常壓抑

撰文：凌雯靜
出版：更新：

數碼時代資訊氾濫與網絡社交壓力，為青少年的精神健康帶來隱憂。基督教家庭服務中心青年服務於7月上旬舉行了「開放藝術工作室：數碼時代下學生的藝術療癒空間」成果分享會，探討表達藝術如何回應青少年的精神健康需要，同時深水埗The Bridge+人文藝術空間，亦舉行「Teen地筆容」學生創作展。

參與計劃的社工溫姑娘（左一）介紹計劃內容及理念。（大會提供圖片）

為學生提供創作空間　提升人際溝通能力

計劃由嘉道理慈善基金會資助，旨在為中學生提供安全、去標籤化且無批判的創作空間。計劃強調「過程導向」，讓青少年在被接納的氛圍下自由探索內心、抒發日常抑壓的情緒、接納自我，從而提升人際溝通能力與整體精神健康。

分享會吸引了超過40位學校代表、社福界人士、學生及家長參與，大會邀請了多位專業人士，從網絡壓力、臨床實務及學術研究發表成果。註冊表達藝術治療師鄺文傑，聯同社工團隊，介紹了計劃的特色及服務架構，並分享表達藝術，如何陪伴受情緒困擾的青少年走出困境。

青少年慣將心事埋藏　透過創作解開壓抑

香港中文大學社會工作學系講師趙芊嵐指出，現代青少年常將情緒埋藏心底，表達藝術可提供一個非語言的「安全島」，讓他們在無需言語的壓力下，透過色彩、線條與身體感官與內在自我連結，解開日常生活中難以言喻的壓抑與內心創傷。

臻善評估中心（GIA）創辦人黃洪指出，2025-2026學年參與計劃的六間合作學校當中，數據顯示表達藝術活動的介入，對提升學生的求助動機及情緒調節能力尤其顯著，有效協助學生建立健康的應對機制。

嘉賓嘗試簡單藝術創作，體驗隨心創作及表達。（大會提供圖片）

學生感被人接納及欣賞　大膽嘗試並換角度思考

參與計劃的學生在分享會上表示，以前不高興時會「屈」在心裏且無處傾訴，但參與創作後，則多了一個放鬆與發洩的空間。學生又指出，他們不需要畫得很漂亮都會有人欣賞，感到舒服、被接納，人也變得比以前開心。 另有學生提到，平日課堂有很多限制，但計劃可隨心創作，大膽嘗試新方法。學員之間又會互相給予意見，令自己看待事物也會嘗試用不同的角度。

參與計劃的學生在分享會上表示，以前不高興時會「屈」在心裏且無處傾訴，但參與創作後，則多了一個放鬆與發洩的空間。（大會提供圖片）

「Teen地筆容」展覽展出本學年參與學校的作品，亦設有導賞及創作工作坊，讓公眾人士了解學生的需要及體驗表達藝術的力量。計劃社工表示，學生在安全的空間內透過創作，過程中獲得療癒，能將難以言喻的想法和感受以藝術方式表達出來。對學生而言，這不單是一份作品，更是一種「容許」，容許自己的情緒被看見。

舞劇《騎兵》東九文化中心劇院上演　馬會邀共創明Teen學員觀賞天主教教區聯校中華文化活動 「尋根覓食」親子探索籍貫風土人情公民科考察首設跨省行程　增航天元素強化國情與文化體驗樂善堂辦免費骨質密度檢查　冀及早識別高風險人士預防骨質疏鬆筲箕灣官中學生化身時光守護者　走訪老店古廟設計桌遊推社區歷史「慈悲為本生命教育計劃」互動展覽7月25日開幕　體驗4個生活主題
01教育