基督教勵行會助少數族裔青年融入社會　從受助者成為社區參與者

本港少數族裔人口逐漸增加，但他們在教育、就業以至社區融入上仍面對不少障礙。多年來致力服務基層及弱勢社群的基督教勵行會，近年積極推動少數族裔支援服務，希望透過教育、就業培訓與社區共融活動，協助少數族裔青年建立更多出路。



中心除了開設中文班、舉辦職涯規劃活動及企業參觀外，亦安排青年參與義工服務、擔任兼職導師，甚至帶領活動，讓他們由過往被幫助的人，逐漸成長為能夠服務社區的參與者。基督教勵行會社會服務部高級經理邱冠雄接受專訪時坦言，社會一直對少數族裔存在定型印象，認為他們大多只能從事外賣員、保安、清潔等勞動工作，但其實不少少數族裔青年具備能力與潛質，只是欠缺機會與平台。他又說，中心希望透過長期陪伴與培訓，提升少數族裔青年的競爭力與眼界。



基督教勵行會積極推動少數族裔支援服，希望讓少數族裔青年成為社區中的參與者與貢獻者。(黃寶瑩攝)

為少數族裔提供升學就業資訊 拓闊視野開創前路

基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心目前服務觀塘安達、四順、秀茂坪等地區，服務近200戶少數族裔家庭。社會服務部經理黃詠欣表示，中心服務涵蓋兒童、青少年及家長，當中兒童服務主要提供中文支援班，協助學生應付學校課業，而青年服務則聚焦職涯規劃與個人成長。

黃詠欣指出，雖然不少少數族裔青年在香港土生土長，但對升學及就業資訊掌握有限，家庭亦未必能提供足夠支援。她說，以一些女孩子為例，她們在家族傳統中到某個年紀可能就被安排結婚，家人對她們升學、工作都會有很多意見。因此，中心希望透過不同活動與訓練，讓青年明白人生不只有單一選項。

基督教勵行會社會服務部經理黃詠欣表示，中心提供多樣化服務，希望助少數族裔青年進入到社不不同階層。(黃寶瑩攝)

為拓闊青年眼界，中心會安排行業參觀、企業交流及成功人士分享，又帶領青年到位於重慶大廈的「Diversity Hub」參觀，認識香港少數族裔的歷史與發展。黃詠欣坦言，希望他們知道，工作不一定只有基層勞動，也可以走得更遠，甚至在立法會、管理層，都可以有少數族裔的聲音。

除了升學與就業資訊，中心亦十分重視青年「軟技能」的培養，包括溝通能力、自信心及領導能力。黃詠欣稱，不少青年初時較害羞，甚至不懂撰寫履歷，中心職員便由協助他們撰寫履歷，再陪他們準備面試，一步一步助他們踏出社會。

兼職導師貝貝表示，中心提供多元活動，讓她拓展視野及學會社交技巧。(黃寶瑩攝)

從受助者到服務者 青年在工作中建立自信

18歲的兼職導師貝貝便是其中一位由服務使用者逐漸成長為服務提供者的例子。她從小參與中心活動，中學時加入兒童發展基金計劃，考完DSE後回到中心擔任兼職導師。貝貝坦言，自己原本性格內向，雖然平日善於與人溝通，但真正要帶領一大班小朋友時，卻感到十分焦慮。後來，她開始協助教授新來港學童，面對語言隔閡更是一大挑戰。她憶述，當時只能靠學生之間互相翻譯，慢慢摸索如何與孩子相處。不過，正正因為這段經歷，令她學懂如何走出自己的舒適圈，「我學會怎樣lead（帶領）一班小朋友，也學會怎樣帶活動。」

基督教勵行會社會服務部高級經理邱冠雄認為，只要提供合適平台和訓練，少數族裔青年同樣可以在本港社會中發揮所長。(黃寶瑩攝)

基督教勵行會社會服務部高級經理邱冠雄認為，這種轉變十分重要。他指出，香港社會一直存在對少數族裔的既定印象，不少人認為他們只能從事基層勞動工作，但其實只要有合適平台與訓練，他們同樣可以發揮所長。他又指出，現時不少少數族裔青年已是香港第二代甚至第三代，「他們根本就是香港人」，因此中心一直強調，推動共融不應只是單向服務，而是希望本地社區與少數族裔能互相認識、建立連結。

成為少數族裔家庭與社區之間的橋樑

另一名兼職導師Fatima則成為中心與少數族裔家庭之間的重要橋樑。由於她能閱讀及書寫烏爾都語，因此經常協助翻譯文件，亦會幫助家長了解升學、求職及社區資訊。Fatima透露，自己最初對未來方向相當迷惘，不知道怎樣選大學，也不清楚不同課程對未來工作的影響，幸而在中心同工陪伴與分析下，她最終選擇修讀生物醫學課程。

兼職導師Fatima表示，加入了基督教勵行會後，使她對家庭與青少年服務提高了關注。。(黃寶瑩攝)

她坦言，如果當初沒有人提供資訊與意見，可能早已放棄升學直接工作。黃詠欣亦指出，很多少數族裔家庭其實十分重視子女前途，只是缺乏渠道接觸相關資訊。 她又提到，中心近年持續開辦中文班，希望提升少數族裔學生讀寫能力，協助他們更易進入本地職場。

義工與足球隊 讓青年找到歸屬感

除了兼職導師，中心近年亦積極發展少數族裔義工服務，希望透過參與社區工作，打破外界對少數族裔的負面標籤。高級主任詹日昇表示，不少青年會協助長者搬運物資、參與中心活動，「讓街坊和同事看到，他們其實很願意服務社區，不是新聞裡描述的那樣。」。

基督教勵行會高級主任詹日昇表示，希望透過盆菜宴活動拉近街坊與少數族裔人士的距離。(黃寶瑩攝)

18歲的義工Sufyan，便因足球活動而加入中心。他熱愛足球，現時亦擔任球隊隊長，「我希望將來入香港大學讀運動教練，也想教小朋友踢足球。」他表示，參與足球隊後，不但學會了承擔責任，也令自己對未來更有方向。中心同工則形容，青年在活動中逐漸建立自信，亦開始願意規劃自己的未來。

Sufyan熱愛足球運動，他透過足球義工活動學習如何分享及教授技巧，希望未來能成為教練。(黃寶瑩攝)

基督教勵行會社會服務部助理經理張國祥表示，希望透過義工服務，讓社會大眾認識到少數族裔青年不同的一面。(黃寶瑩攝)

舉辦共融盆菜宴 拉近兩個社群距離

除了青年培育，社區共融活動同樣是服務的重要部分。今年二至三月期間，中心再次舉辦共融盆菜宴，邀請少數族裔居民與區內長者一同參與。社會服務部助理經理張國祥表示，活動特別採用素食盆菜，照顧穆斯林飲食需要，並安排少數族裔特色小食及甜品，希望大家都可以嘗試對方的飲食文化。張國祥表示，中心希望透過這些活動，逐步建立社區之間的理解與接納，希望街坊對少數族裔的形象慢慢改觀，做到共融屋邨的典範。