嶺大聯合研究「無手機恐懼症」　心情差越清閒越愛刷社交媒體

離開手機一會就心慌意亂？這種被稱為「無手機恐懼症」（Nomophobia）的焦慮狀態，正默默影響無數現代人。嶺南大學（嶺大）最新一項跨機構追蹤研究發現，無手機恐懼症程度較高的人，一旦碰上負面情緒或生活空檔，極易將社交媒體當作「短暫逃避」的避風港。專家直言，單靠設定屏幕時間限制根本治標不治本，解決背後的情緒調節問題才是關鍵。相關研究成果已正式刊登於國際醫學期刊《衛生保健》（Healthcare）。



嶺南大學最新一項跨機構追蹤研究發現，無手機恐懼症程度較高的人，極易將社交媒體當作「短暫逃避」的避風港。（嶺南大學提供）

嶺大、浙江大學及華為組跨領域團隊

由嶺大心理學系兼認知科學研究中心主任徐杰教授領軍，聯同浙江大學心理科學研究中心及華為技術有限公司組成的跨領域團隊，開展了一項客觀行為追蹤研究。團隊特別開發專用手機追蹤程式，招募37名年齡介乎18至39歲的Android用戶，進行連續4個星期的客觀數據監測，參加者每日還需完成情緒狀態與忙碌程度的自我評估日記，最終精準收集到837份有效的「每日追蹤紀錄」。

該研究由由嶺大心理學系兼認知科學研究中心主任徐杰教授領軍。（嶺南大學提供）

研究團隊利用國際通用的「無手機恐懼症問卷」（Nomophobia Questionnaire）評估參與者對失去手機的焦慮指數。得分愈高，代表對手機的依賴程度愈深。數據分析顯示，得分越高者，日常使用社交媒體的頻率與時長均明顯較多。本次研究結合客觀手機使用紀錄與每日生活狀況調查，能更全面分析不同情緒及生活節奏對手機使用行為的影響。

即時通訊軟件屬「主動社交」

研究發現，當「無手機恐懼症」問卷得分愈高的人處於負面情緒或生活較為清閒時，整體手機使用次數明顯增加，其中以社交媒體（如Facebook、X、抖音等）的增加最為劇烈。而即時通訊軟件（WhatsApp、微信、QQ等），以及實用工具類應用程式，則未出現與社交媒體相同的這種變化趨勢。

「微逃避」暫時抽離負面情緒

大眾瀏覽社交媒體屬於「被動社交」，平台演算法會精準推播用戶偏好的內容，帶來即時心理滿足感與「微逃避」（Micro escape），讓人暫時抽離現實的負面情緒、釋放壓力。相反，即時通訊軟件屬於「主動社交」，涉及不可預測的人際互動與潛在的社交負擔，難以作為舒緩負面情緒的工具。

建議「數碼排毒」減少依賴

對此，研究指出，坊間普遍推行的「數碼排毒」（Digital Detox）或強制限制屏幕使用時間，並無法徹底解決依賴問題。

如何有效緩解對手機的過度依賴？

無手機恐懼症程度較低者不論心情好壞都能保持穩定的手機使用習慣，焦慮程度高者往往將手機當作心理支柱。研究團隊強調，未來的心理干預策略必須轉型。徐教授建議，公眾與心理學界應將焦點從「強制鎖機」轉向「培養情緒應對技巧」。當負面情緒襲來或處於無聊空檔時，應主動建立運動、閱讀等健康的情緒調節習慣，替代透過社交媒體獲得的短暫微逃避。