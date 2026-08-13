講教育｜父母的期待與盲目，如何不讓愛變成負擔？

作者：時美真博士

這種父母對子女的愛；會否變成帶着期待的控制、壓迫？還是帶着盲目的身不由己？



我先說兩個我的真實體會：

以往筆者寫專欄的報章，在中學文憑考試（會考）放榜時，舉辦由筆者主持的講座。參加人士可以個別發問，我逐一答覆。反應熱烈，最後一個發問的讀者大概排了兩個小時隊。我發覺一個很奇特的現象，這便是參加的父母，比子女更加積極的發問。更深刻的發現是：越是積極地發問的父母，旁邊就愈有可能有一個一臉無奈，默不作聲的子女。

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那一年我跟幾所外國大學一齊去台灣拜會一所全國知名中學。校長熱情接待，一臉精明的介紹學校的各種發展。然後話題一轉，提起校長有一位成績不怎樣，現在急需去外國升學的兒子。我從來沒有看到一張臉可以轉變得這麼快。前一刻還是一臉精明，下一刻同一張臉，忽然變了一臉無助加上不知所措。

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父母的心帶着無限的柔軟，所以可以包容子女任何的個性、過失。但也因這份可以隨意變形的柔軟，令到父母很多時會盲目地守不住事情的準則。

正如很多老師、輔導員都會勸誡家長要尊重子女的升學選擇。但一旦自己面對子女時，很多時會什麼尊重都放在一旁，竭力催谷子女，跟着自己的選擇走。

更甚的父母是子女就業後，工作稍為辛苦就積極勸退。更笑話的是那些成年子女上班，還依然負責接送的父母。

作為父母有什麼要留意的？

1. 為什麼有些子女喜歡和朋友相處多過與自己父母相處？主要原因是相處得舒服。朋友有什麼看法？說了就算。你聽與不聽有極度自由。相對地有些父母會千方百計令子女接納並跟從自己看法。相處變得甚有壓力。其實說話重複10次，也不一定能夠改變看法；但肯定會傷了和氣。要知道父母的建議再對，子女也有不接納的權利與自由。

2. 不少子女因誤解自己的興趣，因而入錯行，這是經常會發生的事情。有時會誤打誤撞得到好結果，但更多時候是失敗收場。以往入錯行真是非常頭痛。但現在升學制度彈性大，讀完學士學位覺得勢色不對，也可急急唸個碩士 / 短期長期課程轉行。除非是一些專業行業，否則轉行也並非不可能。

3. 現在的父母很明顯的分兩派。一些是千萬不要辛苦了我的子女，最緊要開心快樂的過日子。另一批則是千方百計上名校入名大學，成為頂尖專業人士。後者的父母可能發覺自己多年心血得到的學歷，只是入行那一刻的短暫敲門磚。相反地，對子女最重要其他培訓：包括人與人的相處、忍耐、包容、聆聽…..都在考好成績的緊迫中被遺忘了。

4. 每個人生還是不同。再愛子女的父母，也不可能改變子女的命運。做一個愛子女的父母，已經是子女絕大的幸福。不要讓這愛變成一種脅迫。放下那個要控制子女的心，學習去感謝上帝的賜予。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

