逾300校啟用Goodclass.ai智啟學教平台　重塑「學、教、評、管」

教育局於2026／27新學年開始，在全港學校正式落實《中小學數字教育發展藍圖》，力推學校發展AI教學。由所羅門教育集團與科技大學人工智能素養發展中心，攜手開發的校本全方位Goodclass.ai平台已正式於全港超過300間學校落地應用，新學年將利用強大AI平台功能，全方位提升學與教效益。



余利勤老師表示，AI可以輕鬆生成各種物理科學公式圖像，令學生清晰看見這些抽象的科學理論，更易明白所學的知識。（Goodclass.ai提供）

從抽象到具象 AI解決學生「看不見」的學習問題

教學長期面臨一個大挑戰，例如許多科學現象過於抽象，學生經常『看不見』，因而難以理解。 余利勤老師

宣道會陳朱素華紀念中學任教物理及綜合科學的余利勤老師表示，許多科學現象過於抽象，學生經常「看不見」。他以「拋體運動（Projectile Motion）」為例，以往只能教公式，因學生看不到球射出後的軌跡，也不知道初始速度如何影響入球，但AI工具的出現，令教師可將複雜的三維世界公式隨時「立體化」，呈現在學生平面的學習紙張上，學生看得見、看得明，能激發了學生的探究科學興趣。

在「學」的層面，余老師坦言過往老師面對30位學生，難以逐一了解每個人的學習盲點，但Goodclass.ai平台對學生思考過程的追蹤功能，可以收回學生與AI的對話記錄，清楚看到他們在解題過程中的思維路徑，「這等於AI成了我的『三十個分身』，助我照顧到每一位學生的學習差異。」

另外，AI平台記錄所有學生在不同科目不同課題的測驗成績數據，學校利用系統就每個學生的成績做一個分析報告，令學生及老師都知道其強弱，這尤其適用於針對公開試。

Goodclass.ai：「頂天立地」式設計 提升教學效能

Goodclass.ai董事總經理陳芷芸表示，校本全方位Goodclass.ai平台由所羅門教育集團與香港科技大學人工智能素養發展中心攜手開發，今年更獲得「亞洲數位學習論壇」（eLearning Forum Asia/eLFA）創新科技銀獎。（Goodclass.ai提供）

校本全方位Goodclass.ai平台由所羅門教育集團與香港科技大學人工智能素養發展中心攜手開發，新學年起於政府「智」啟學教計劃下，已於全港超過300間學校全面推行應用。

此外，人工智能素養發展中心每月皆會舉辦網上研討會，為前線教師提供交流平台分享應用AI的實戰經驗，更倡議每校設立「學校AI工作小組」 助學校制定校本策略。

Goodclass.ai董事總經理陳芷芸表示，政府推出《中小學數字教育發展藍圖》，其指引與所羅門教育集團的理念不謀而合，認為未來的學生應該減少死記硬背，更多地發展批判性思維、創意力以及計算思維等高階技能。

Goodclass.ai平台對學生思考過程有追蹤功能，可以收回學生與AI的對話記錄，清楚看到他們在解題過程中的思維路徑，深入了解每個學生的學習盲點。

陳芷芸將這一發展策略概括為「頂天立地」——「頂天」是指高層次的系統設計，協助學校建立AI素養教育框架，打通AI系統內的資訊流，將所有學科的學習數據融合，並利用AI進行分析，從而使學校的資源分配更加有效；「立地」則是指落地實踐，為教師提供極其細緻的培訓，針對每一個學科、每一個章節進行專門指導，確保教師能將AI與教學法完美結合，提升教學效能。

Goodclass.ai平台集合了OpenAI、Gemini、DeepSeek、Doubao等AI模型以及多個AI 代理 (Agents)，並提供超過50種為教師量身設計的教學工具，將以往碎片化的單科AI工具統合為全校、全科執行的系統。

在數據安全方面，陳芷芸指出，平台設有獨立校本AI系統，學校擁有專屬獨立區域，降低敏感資料和數據外洩風險，且不會將數據用作訓練大模型驗。

校長：期盼可持續AI教學資源

宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長期望政府推動AI教育可持續化發展，學校、家長和社會需要共同探討數字教育的公平與可持續性。（Goodclass.ai提供）

宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長表示，評估AI教學的成效，未必單以提速為標準。要評估學生學習會否變得更主動、更互動及更能照顧每一個別學生的學習。學校現時的推進策略以科學科作為「先行部隊」，讓一批教師先試先行，累積經驗後，再透過校內分享會，將成功模式推廣至其他科目。鄺校長強調，AI只是一個工具，關鍵在於教師如何根據教學目標，決定在課前、課中還是課後使用AI，以解決最大的教學問題。

鄺校長又指出，AI平台或相關學習工具可能成為學習的必需品，就像買書本一樣，家長可能需要承擔部分費用，提醒家長和學生需要調整心態。