香港大學專業進修學院與Google合作　開發以人工智能為核心課程

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）上周三（5月27日）與Google Cloud香港簽署合作備忘錄，建立戰略合作夥伴關係，雙方將攜手以AI人工智能驅動教與學、課程研發及院校營運等領域的數碼轉型。



香港大學專業進修學院院長李經文教授與Google Cloud香港主管Ricky Kwok簽署合作備忘錄。（校方圖片）

根據協議內容，雙方將圍繞四大範疇展開合作，重新定義教育體驗，包括引入Google人工智能工具，向教職員及學生推出Gemini Enterprise for Education平台，提升教與學效能，建立個人化學習環境；合作開發以人工智能為核心的課程，並將人工智能整合至現有課程之中，以確保教學內容能緊貼產業與科技發展趨勢等

HKU SPACE院長李經文在簽署儀式上致辭時說，作為本地持續教育的先驅，學院一直善用科技，推動創新，並已將「擁抱科技」列為2025至2030年發展策略的核心方向。他表示，是次與Google Cloud 香港合作，為學院在數碼轉型歷程中豎立了重要的里程碑，將借助全球頂尖的人工智能技術，優化教與學成效、精簡營運流程，並透過數據分析提升學院的整體服務質素。

Google Cloud香港主管Ricky Kwok指出，是次雙方合作，意義遠不止於技術層面，更在於賦能當代及新一代人才，讓他們掌握人工智能知識與技能，從而在數碼時代大展所長，透過將Google Cloud的人工智能技術融入教與學及課程之中，培育具備創新思維的人才。