青協推首個大灣區青年調解提案比賽　設中學及大專組、1萬元獎金

為配合香港發展成為國際調解之都，香港青年協會「大灣區青年調解訓練中心」宣布推出本港首個大灣區「智慧調解」青年調解提案比賽。比賽現正接受港澳及內地大灣區青年報名，截止日期為12月28日。賽事分為「中學組」及「大專及公開組」，兩組別均設冠、亞、季軍，各組冠軍可獲港幣10,000元獎金，決賽入圍隊伍更可獲資深調解員指導及獲安排到訪深圳交流。



「智慧調解」青年調解提案比賽現正接受港澳及內地大灣區青年報名，截止日期為12月28日。（青協提供）

突破個案辯論框架 重方案構思與實際應用

有別於過往以模擬辯論或單純個案分析為主的調解賽事，是次比賽以「多元調解・智融共贏」為主題，著重方案構思與實際落地應用。主辦方鼓勵參加者圍繞跨代共融、媒體素養及跨境營商等範疇，善用積極聆聽、同理心與多角度思考，構思促進有效溝通、預防衝突並推廣調解文化的創新方案，尋求各方均能接受的雙贏解決方法。

設兩大組別 涵蓋校園、跨境商務及體育爭議

比賽接受個人或最多4人組隊參與，劃分兩大組別：

中學組：對象為中三至中六學生，提案範疇涵蓋和諧校園、親子溝通與跨代理解，以及鄰里溝通與社區共融。

大專及公開組：對象為全日制大專生或35歲或以下青年，探討主題包括推廣香港作為「國際調解中心」的策略、大灣區跨境商務調解創新應用，以及運動員權益保障與體育爭議調解。

賽事分為「中學組」及「大專及公開組」，決賽入圍隊伍可獲資深調解員指導及獲安排到訪深圳交流。（青協提供）

設入門工作坊及導師指導 決賽隊伍訪深交流

為協助參賽者完善方案，大會特別安排一系列培訓，包括調解入門工作坊、行業領袖分享及提案構思指導，協助青年掌握調解原則、深入分析衝突根源與持分者需求。評審方面，初賽將著重調解理念、方案創新性、可行性及社會影響力；晉身決賽的隊伍除獲資深調解員一對一指導及評核表達答辯能力外，更可前往深圳實地考察，了解大灣區調解服務的最新發展。

配合國家「十五五」規劃 青協8月創立訓練中心

青協表示，為配合國家「十五五」規劃及支持香港建設國際法律及解決爭議服務中心，香港青年協會領袖學院與香港青年協會生活學院於今年8月創立「大灣區青年調解訓練中心」，透過「多元培訓」、「跨境交流」、「商事調解」及「家校合作」四大範疇，培育具備國際視野及專業素養的新一代調解人才。

比賽由即日起至12月28日接受報名，有興趣的青年可瀏覽青協領袖學院網站（leadershipinstitute.hkfyg.org.hk）查閱詳情及報名。