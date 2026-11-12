青協推首個大灣區青年調解提案比賽　設中學及大專組、1萬元獎金

撰文：林澤鋒
出版：更新：

為配合香港發展成為國際調解之都，香港青年協會「大灣區青年調解訓練中心」宣布推出本港首個大灣區「智慧調解」青年調解提案比賽。比賽現正接受港澳及內地大灣區青年報名，截止日期為12月28日。賽事分為「中學組」及「大專及公開組」，兩組別均設冠、亞、季軍，各組冠軍可獲港幣10,000元獎金，決賽入圍隊伍更可獲資深調解員指導及獲安排到訪深圳交流。

「智慧調解」青年調解提案比賽現正接受港澳及內地大灣區青年報名，截止日期為12月28日。（青協提供）

突破個案辯論框架　重方案構思與實際應用

有別於過往以模擬辯論或單純個案分析為主的調解賽事，是次比賽以「多元調解・智融共贏」為主題，著重方案構思與實際落地應用。主辦方鼓勵參加者圍繞跨代共融、媒體素養及跨境營商等範疇，善用積極聆聽、同理心與多角度思考，構思促進有效溝通、預防衝突並推廣調解文化的創新方案，尋求各方均能接受的雙贏解決方法。

設兩大組別　涵蓋校園、跨境商務及體育爭議

比賽接受個人或最多4人組隊參與，劃分兩大組別：

中學組：對象為中三至中六學生，提案範疇涵蓋和諧校園、親子溝通與跨代理解，以及鄰里溝通與社區共融。

大專及公開組：對象為全日制大專生或35歲或以下青年，探討主題包括推廣香港作為「國際調解中心」的策略、大灣區跨境商務調解創新應用，以及運動員權益保障與體育爭議調解。

賽事分為「中學組」及「大專及公開組」，決賽入圍隊伍可獲資深調解員指導及獲安排到訪深圳交流。（青協提供）

設入門工作坊及導師指導　決賽隊伍訪深交流

為協助參賽者完善方案，大會特別安排一系列培訓，包括調解入門工作坊、行業領袖分享及提案構思指導，協助青年掌握調解原則、深入分析衝突根源與持分者需求。評審方面，初賽將著重調解理念、方案創新性、可行性及社會影響力；晉身決賽的隊伍除獲資深調解員一對一指導及評核表達答辯能力外，更可前往深圳實地考察，了解大灣區調解服務的最新發展。

配合國家「十五五」規劃　青協8月創立訓練中心

青協表示，為配合國家「十五五」規劃及支持香港建設國際法律及解決爭議服務中心，香港青年協會領袖學院與香港青年協會生活學院於今年8月創立「大灣區青年調解訓練中心」，透過「多元培訓」、「跨境交流」、「商事調解」及「家校合作」四大範疇，培育具備國際視野及專業素養的新一代調解人才。

比賽由即日起至12月28日接受報名，有興趣的青年可瀏覽青協領袖學院網站（leadershipinstitute.hkfyg.org.hk）查閱詳情及報名。

為配合香港發展成為國際調解之都，香港青年協會「大灣區青年調解訓練中心」宣布推出本港首個大灣區「智慧調解」青年調解提案比賽。（青協提供）
青協首屆青年政策提案比賽舉行　逾百青年獻策　網購減廢提案奪冠DSE放榜應屆生壓力高企近7成考生憂競爭力不足　青協推AI選科支援三成中學生曾考慮輕生或自殘　青協倡加強三層應急機制第二層支援調查揭無時間成青年做義工最大障礙　青協倡讓座、撐小店等行善青協推全港首個專為青年而設健康管理服務　合資格學生可免費使用
01教育
香港青年協會
大灣區
教育