青協首屆青年政策提案比賽舉行　逾百青年獻策　網購減廢提案奪冠

2035年的香港會是怎樣？社會的未來發展與青年息息相關。由香港青年協會青年研究中心首次舉辦的「香港2035：青年政策提案比賽」，決賽日前圓滿舉行。賽事吸引逾百位18至35歲、不同背景的青年參與，聚焦「跨代共建」、「環境與可持續發展」、「人寵共融」及「教育科技人才」四大社會議題。經過兩個月的培訓，最終孕育出59份政策提案，充分展現青年建言獻策的創新思維。



評審團成員：教大名譽教授張炳良（後排左三）、立法會議員林琳（後排右三）和莊家彬（後排右二）、周大福珠寶集團社會公益總監劉明燕（後排左二）、團結香港基金副研究總監郭凱傑（後排左一）、民思政策研究所研究總監暨青年創研庫前召集人潘學智（後排右一），以及青協總幹事徐小曼（後排右四）。(青協提供圖片)

決賽當日由10份優秀提案競逐冠、亞、季軍、優秀隊伍、創新提案獎及傑出報告獎等7個獎項，得獎隊伍最高可獲現金獎30,000港元。

決賽日由獲挑選的10份優秀提案競逐多個獎項。(青協提供圖片)

評審團由政界、學術界、商界、智庫及青年組織的跨界別專家組成，包括香港教育大學名譽教授張炳良教授、立法會林琳議員、立法會莊家彬議員、周大福珠寶集團社會公益總監劉明燕、團結香港基金副研究總監郭凱傑、民思政策研究所研究總監暨青年創研庫前召集人潘學智，以及香港青年協會總幹事徐小曼。

首屆「香港2035：青年政策提案比賽」冠軍得主李元欣，透過日常觀察到日益嚴重的網購包裝問題，提出在郵局設置「循環包裝試點計劃」，提倡透過政策「由上而下」介入，為市民帶來更多綠色選擇。(青協提供圖片)

冠軍提案針對港人網購習慣 倡循環包裝兼活化郵政營運

冠軍由李元欣以減少網購包裝的提案奪得。她指出網購雖已成港人日常，惟物流回收配套流於表面，導致大量包裝淪為垃圾，因而提倡「由上而下」的政策介入。她借鑑台灣及新加坡經驗，並針對香港郵政營運現況，建議於郵局推行「循環包裝試點計劃」及強化回收網絡，為消費者提供更多綠色選項，同時為香港郵政轉型活化開闢新思路。

她表示，提案靈感源於自身網購體驗與內地電商購物節，而青協安排的專家分享與零碳天地考察，更啟發她從微觀思考大局，「只要計劃具備可行性，能夠影響更多人，微小的起點也能發揮巨大影響力。」她計劃將部分獎金用於支持本地綠色網店與物流平台，以行動延續環保理念。

亞軍由陸家盈隊伍奪得。團隊緊扣國家「十五五」規劃，宏觀倡議香港應把握先機，發展為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，增設專項規管框架，以開拓本港高增值經濟產業與開創青年多元就業機會。(青協提供圖片)

亞軍倡增設專項規管框架 助港搶佔亞洲航空循環經濟先機

亞軍陸家盈隊伍期望香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。她指出，此舉既能配合國家「十五五」規劃支持香港鞏固航空樞紐地位，更是回應國家綠色戰略的重要部署。團隊建議香港制定共同審核清單，分步建立雙邊及區域維修互認網絡，並創設高價值航材「白名單」及數碼平台，促使退役飛機之適航部件經檢測認證後，得以重投市場，從而減少不必要的廢棄，並有效避免新生產所帶來的能耗與碳排放。

陸坦言，成員皆非航空專業出身，但留意到星馬等東盟國家已積極布局，香港必須搶先開拓此高增值產業。面對艱深的技術知識，團隊透過大量業界訪談修正盲點，並巧妙將二手部件循環比喻為「器官移植」，讓宏觀政策更易理解，預期提案長遠能為本港創造龐大經濟收益與青年就業機會。

季軍隊伍管淖栭及鍾尚杰提出聚焦源頭減廢的創意提案。他們觀察到小型電器經常被「用壞即棄」，維修成本高昂，故提出強制標示「可維修指數」、立法保障維修權及派發「維修券」等建議，以激勵生產商製造更耐用的產品。(青協提供圖片)

季軍冀小家電不再「用壞即棄」 倡強制標示「可維修指數」

季軍隊伍管淖栭及鍾尚杰則針對現行規管盲點，指出「四電一腦」計劃僅涵蓋大型家電，耗損率高的小家電卻苦無監管。由維修成本高昂且缺乏產品耐用度資訊，市民即使想維修亦無從入手，導致大量小家電被直接棄置，加劇堆填區飽和危機。

為此，團隊提出多項建議，包括強制標示「可維修指數」、立法保障消費者維修權，以及派發「電器維修券」，透過經濟誘因提升市民的維修意願。他們相信此舉有助從源頭減廢，激勵生產商製造更耐用、易維修的產品，減少「用壞即棄」的情況。

香港青年協會總幹事徐小曼指出，探討公共政策須兼顧數據分析、持分者觀點與執行可行性，讚揚參賽青年勇於為社會尋找答案。(青協提供圖片)

香港青年協會總幹事徐小曼致辭時表示，青協一直鼓勵青年參與公共事務，為香港發揮建設力量。她指出探討公共政策絕非易事，過程中需要兼顧數據分析、持分者觀點與執行可行性。她讚揚參賽青年勇於挑戰，嘗試為社會尋找答案，展現「相信參與能帶來改變」的信念，並深信2035年的香港在青年共同建設下，定會變得更加美好。

隨著國家「十五五」規劃綱領的推動，以及香港首次制定五年規劃，青年的創新聲音與前瞻建議，將為特區政府制定長遠政策時，提供極具價值的參考藍圖，攜手為香港開創更有活力的2035年。

青協邀專家學者進行跨世代交流 助青年洞察社會、大膽獻策

「香港2035：青年政策提案比賽」於5月啟動，內容包括專題分享會、圓桌對談、培訓工作坊、社區考察、政策診斷室及政策解說工作坊等。期間更邀得多位重量級專家擔任講者，包括由聶德權教授分享「公共行政與政策制定、青年主導的社會與政策改變」、黃錦星教授探討「香港邁向可持續發展的歷程與挑戰」，以及陳文宜議員剖析「跨代共建──老齡化社會的機遇與挑戰」，參賽隊伍更接受政策診斷室導師的一對一指導，全方位提升青年建言獻策的能力。

提案比賽聚焦「跨代共建」、「環境與可持續發展」、「人寵共融」及「教育科技人才」四大社會議題，鼓勵青年建言獻策，培育未來社會領袖，為香港的未來發展注入創新與活力。