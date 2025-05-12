三成中學生曾考慮輕生或自殘　青協倡加強三層應急機制第二層支援

撰文：金敏琍
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由本學年（2024/25）開學至今年 4 月，全港錄得近 20 宗 19 歲以下學童輕生個案，學生情緒問題再度引發社會關注。香港青年協會全健綜合大樓青協於 2023 年 11 月至 2025 年 4 月期間，以問卷篩查 26 間中學約 4600 名中一至中六學生，發現 63.5% 受訪學生過去兩周曾「情緒低落、抑鬱或絕望」，28.5% 有死亡或自殘想法，其中 5% 表示「一半以上天數有此想法」，另有 5%「幾乎每天」有類似念頭。

青協曾接觸一個中六學生個案，他因考試壓力、朋輩衝突及家庭關係疏離等多樣因素，導致有輕生念頭，及時介入輔導後情緒有所改善。青協建議加強三層應急機制中，為第二層中度風險學生提供策略性支援，並加強校本協調。

評估問卷採用《病人健康狀況問卷-9》(PHQ-9)，用作篩查抑鬱徵狀的工具，了解學生過去兩星期的情緒狀況，並為10分(滿分27分)以上學生提供跟進輔導支援。（香港青年協會全健綜合大樓提供）

學業家庭人際多重壓力　個案顯示及時介入成關鍵

青協分享兩宗個案，反映學生面對的複雜困境。上述提到的中六學生同時面對考試、朋友及家庭壓力，出現呆滯、手震、難以集中精神等症狀，更出現自殺念頭。青協介入後，一方面協助他看私家精神科醫生，另一方面到校進行為期三個月的輔導，包括重新制訂合理的升學目標、引導情緒宣洩，並提出改善家庭溝通的建議，最終學生的自殺念頭明顯減少。

另一個案是一名初中女生，她升中後無法適應新環境，因焦慮而抗拒上學，觸發家庭衝突。青協透過四個月的輔導，協助家長調整管教方式，減少指責、增加溝通，同時幫助學生在學校建立支援網絡，最終其焦慮情緒得以紓緩，逐漸恢復上學信心。

青協督導主任馬佩雯指出，學生普遍面對學業壓力、家庭問題及人際關係困難，且傾向自行解決問題，對求助資源認識不足。

青協督導主任馬佩雯指出，學生普遍面對學業壓力、家庭問題及人際關係困難，且傾向自行解決問題，對求助資源認識不足。當問題長期累積，情緒低落與絕望感會驅使部份學生萌生死亡念頭，將結束生命視為「解決情緒困擾的方案」。她亦強調，學生情緒問題往往是多種因素疊加的結果，需家庭、學校及社會共同構建支援網絡，避免個別困境演變成無法挽回的悲劇。

三層應急機制運作見成效　校長籲強化校外支援網絡

教育局自 2023 年 12 月起推行「三層應急機制」，旨在及早識別和支援高自殺風險學生。第一層機制聚焦校內培訓，提升教師覺察學生情緒問題及初步支援的能力；第二層依賴校外支援網絡，為中度風險學生提供輔導；第三層則轉介嚴重個案至公立醫院精神科。

天主教鳴遠中學校長周黎明（右）表示，學校有危機處理應對機制，但都是「事後介入」模式，他建議政府可擴大對第二層及第三層應急機制支援。

天主教鳴遠中學校長周黎明認為三層應急機制有效，但建議加強第二層機制「校外支援網絡」隊伍資源。周校長說：「一般在教試月份，有需要轉介校外支援隊情況會較多，但支援隊可能同時要服務多間學校，未必能全面兼顧。」

是次調查數據亦顯示，過去兩年有約三分一學生出現情緒困擾表徵，需要第二層應急機制支援及跟進。

建議整合資源　策略性支援第二層學生

香港青年協會全健綜合大樓單位主任吳裕芬指，曾有轉介至公立精神專科個案，輪候時間長達60星期。

青協就提到，三層應急機制中，第三層的嚴重個案面臨公立醫院精神科輪候時間長的挑戰，部份個案輪候期長達 60 星期，可能錯失最佳介入時機。針對現狀，青協建議整合資源，加強對第二層中度風險學生的策略性支援，及早識別有需要的學生提供服務，避免惡化成第三層的嚴重個案。

青協提出多項建議，例如以小組形式為背景相近的學生提供治療，既能降低成本，亦能透過同儕互動增強效果。亦建議加強校本協調，以學校作為基礎，搭建跨界別專家到校支援網絡。最後提出學校應每年最少進行一次危機演集，例如模擬學生企跳、自殘等緊急場景，讓學校團隊明確分工及調動資源。

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