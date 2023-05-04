聖嘉祿學校獲派0班　準小一家長批教局倉猝通知　限一週再揀校

有69年歷史的中西區聖嘉祿學校下學年未獲准開辦小一。有該校家長向《香港01》投訴，其女兒在去年11月「自行分配學位」階段獲取錄，已辦理入學註冊手績，上周五（4月28日）突然收到教育局電話通知，學校新學年將不獲派班，要求她約一星期內再選校，以參與「統一派位」，否則將由電腦隨機分派學校。她指，升小選校影響決定重大，需時深思熟慮，批評教育局通知時間非常倉猝。



家長蘇太育有兩名女兒，一人就讀聖嘉祿學校二年級，另一人則於去年11月「自行分配學位」獲取錄為一年級生，已辦理入學註冊手續。蘇太向《香港01》表示，上周五（4月28日）突然接獲教育局電話通知，稱學校下學生將不獲開辦小一，要求她於本月5日前，安排細女參加統一派位，並提交選校表格，即她只有約一星期重新部署選校。她引述教育局人員指，若她未能趕及周五前交表，將會由電腦隨機分派學校。

蘇太批評，教育局通知時間非常倉猝，且局方只是口頭聯絡，未有提供書面通告參考。她指，細女獲聖嘉祿學校取錄後，未再理會「統一派位」安排，如今只獲短短一星期時間準備，卻碰上「五一」三日連假，學校三日未有開放，無機會帶女兒到校外視察環境，難以詳細部署選校，作出重要決定。

聖嘉祿學校有69年歷史，根據學校網頁，仍有招插班生的通告。（學校網頁截圖）

引述校方稱教育局駁回「0派班」上訴

蘇太指曾向校方查詢，她引述校方稱，曾就小一「0派班」安排向教育局上訴，惟一直未獲局方回覆，直至周二駁回校方申請。她指，目前只能無奈接受安排，再為細女選校。《香港01》向聖嘉祿學校查詢，暫未獲回覆。根據《小學概覽》，聖嘉祿學校22/23學年開班12班，每級開辦兩班。

蘇太表示，一家都希望細女入讀聖嘉祿學校，新學年與姐姐一同上學，「期待咗成年，講好晒到時點。」結果卻事與願違，令她們大失所望。蘇太又提到，教育局得悉她們希望兩個女兒升讀同一所學校後，稱可以提供多一個選項，協助大女轉讀另一所學校，細女同獲安排入讀，有四間學校可供選擇。蘇太認為，教育局的提議本末倒置，斥突然轉換環境，將影響大女兒的學習，不會考慮這一個方案。

教育局回覆查詢時，已向未能開辦資助小一班級的學校提供不同方案，供學校申請。(資料圖片)

教育局：將審視學校資料 決定是否批准方案

教育局回覆查詢時，已向未能開辦資助小一班級的學校提供不同方案，供學校申請，將會審視學校提交的資料，以決定是否批准方案，並適時作出通知。當局又指，已聯絡個別學童家長，為其子女作出適切安排。教育局早前指，2023/24學年未獲批小一班級的資助學校，須於上月20日或之前提交「發展方案」。

連同中西區聖嘉祿學校，目前至少有3間小學下學年獲教育局派0班小一。另外兩間跌入殺校網的，分別是黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學和長洲中華基督教會長洲堂錦江小學。