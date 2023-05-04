聖嘉祿學校獲教育局准許24/25學年再參加小一派位　或可「翻生」

有69年歷史的中西區聖嘉祿學校下學年未獲准開辦小一，校方今日發聲明回應，指與教育局舉行會議後，當局准許學校於2024年至25學年，再次參加小一入學統籌辦法，即學校只要於24/25學年「收夠學生」，或可「逃出生天」避過「殺校」一劫。



聖嘉祿學校有69年歷史，根據學校網頁，仍有招插班生的通告。（學校網頁截圖）

新學年本來可達開校門檻

聖嘉祿學校的聲明提及，校方早前收到教育局通知，不准於2023/24學年開設小一，其他級別結構則維持不變。校方指，收到通知隨即與辦學團體和法團校董會商討，並與教育局磋商，當局最終准許學校於2024/25學年，再次參加小一入學統籌辦法。換言之，聖嘉祿學校可於24/25學年再參加小一派位。

校方又指，學校已持續收錄20多名「叩門」學生， 而且仍有不少申請仍在處理，更稱有在本校就讀的學生家長，強烈希望為來港不久的妹妹申請入讀23/24學年的小一。校方表示，學校本來只獲派15名小一生，倘上述家長成功申請入讀，即可再添一名小一生，「達到開班最低門檻」。

校方指曾就開辦小一事宜提出理據多番上訴，惟教育局最終仍只按派位機制行事，部分的小一申請未能計算在內。校方又指，對於未能在23/24 學年開辦小一，「十分失望和無奈」。

教育局回覆查詢時，已向未能開辦資助小一班級的學校提供不同方案，供學校申請。(資料圖片)

校方又在聲明提及，停辦23/24學年小一，並不是「殺校」，重申教育局容許學校24/25 學年再次參加小一入學統籌辦法 ，換言之，聖嘉祿學校會繼續於九月招收24/25學年的小一入學。校方指，會秉持辦學宗旨，以「進德修業」校訓，繼續為學生提供優質教育，期望社區各界大力支持。

教育局日前回覆查詢時重申，已向未能開辦資助小一班級的學校提供不同方案，供學校申請，將會審視學校提交的資料，以決定是否批准方案，並適時作出通知。當局又指，已聯絡個別學童家長，為其子女作出適切安排。教育局早前指，2023/24學年未獲批小一班級的資助學校，須於4月20日或之前提交「發展方案」。

連同中西區聖嘉祿學校，目前至少有3間小學下學年獲教育局派0班小一。另外兩間跌入殺校網的，分別是黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學和長洲中華基督教會長洲堂錦江小學。而據了解，柴灣兩家由救世軍開辧的學校，即韋厘夫人紀念學校及中原慈善基金學校，正籌備合併應付收生人數下跌的困境。