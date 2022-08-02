明愛柴灣馬登基金中學收生不足　新學年停收中一生　2026年停辦

香港明愛宣布，由1979年成立、有43年歷史的明愛柴灣馬登基金中學，因學童人口下降及收生不足，學校預計在2026年9月停辦，而2022/23學年起將停收中一生。



明愛柴灣馬登基金中學預計在2026年9月停辦。（Google map Eagle Lau圖片）

香港明愛指，近年學童人口出現結構下降，導致本學年收生不足。由2022/23年學年起，明愛柴灣馬登基金中學將停收中一生。而2021/22學年的中一生完成初中後，將轉往其他學校升讀高中課程。至於中二及中五學生，將可繼續在校完成中六課程，料學校將2026年9月停辦。

翻查去年資料，教育局曾公佈，經「點人頭」後，有兩間中學2021/22學年只獲批開辦一班中一，當中其中一間是明愛柴灣馬登基金中學。當時明愛曾指，現階段沒打算放棄學校，且正全力尋找可行發展方案，當中包括探討該校與明愛社區書院合辦課程的可能性。