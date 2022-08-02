明愛柴灣馬登基金中學收生不足 新學年停收中一生 2026年停辦
撰文：王潔恩
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香港明愛宣布，由1979年成立、有43年歷史的明愛柴灣馬登基金中學，因學童人口下降及收生不足，學校預計在2026年9月停辦，而2022/23學年起將停收中一生。
香港明愛指，近年學童人口出現結構下降，導致本學年收生不足。由2022/23年學年起，明愛柴灣馬登基金中學將停收中一生。而2021/22學年的中一生完成初中後，將轉往其他學校升讀高中課程。至於中二及中五學生，將可繼續在校完成中六課程，料學校將2026年9月停辦。
翻查去年資料，教育局曾公佈，經「點人頭」後，有兩間中學2021/22學年只獲批開辦一班中一，當中其中一間是明愛柴灣馬登基金中學。當時明愛曾指，現階段沒打算放棄學校，且正全力尋找可行發展方案，當中包括探討該校與明愛社區書院合辦課程的可能性。
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對比起上年的人流管制，今年人流明顯增加。作為動漫展的常年參展商，販賣動漫周邊的羚邦集團非常滿意今年的「成績表」。發言人指今年的生意額比往年上升60-80%，是近年來最成功的一年。經過五天的展銷，大部份商品已賣斷，當中毛公仔和衣服最為熱賣，直到最後一天仍有大量客人預訂動漫相關的衣服。 有第一年參與動漫展的商家亦表示生意額比預期中好，其發言人指對今年的人流非常滿意，亦認為顧客消費欲望高，產品的受歡迎程度比預期中好。主打口罩的他們以動漫角色口罩為賣點，吸引大批顧客，發言人認為疫情令市民陷入低潮，口罩除了實用，口罩上出現的動漫角色也能為動漫迷打氣。 雖然參展商普遍認為展覽人流比往年多，但銷售成績各有不同。主要販賣模型的參展商認為今年人流雖然足夠，但仍然比不上疫情前，生意額比起以往跌5-10%，現時收支尚算平衡。發言人認為顧客的消費意欲比早幾年低，「旺丁不旺財」。另外封關是影響銷售額的原因之一，以往的內地客出手豪爽，經常一次購買大量貴價的模型公仔，但疫情下缺少這群大陸客源，對生意有一定影響。 動漫展中除了販賣動漫周邊的參展商外，亦不乏別樹一格的攤位，主打香港巴士模型的參展商認為生意尚可接受，銷售額與往年相差不大。為配合動漫展的主題，他們亦推出與動漫相關的精品，希望可以吸收新客源。