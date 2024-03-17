DJI Osmo Pocket 3開箱評測　備2英寸OLED顯示屏　續航時間理想

筆者入手了大疆Pocket 3全能套裝版，最重要的原因是看上了附贈的大疆Mic2，下面為大家做一個簡單的開箱上手。



大疆Pocket 3普通版3799元，全能套裝售價4899元，多了麥克風防風罩、 增廣鏡、 續航模塊、 麥克風、 收納袋。

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大疆Pocket 3是一款集成了手持雲台與一英寸全畫幅傳感器的便攜式攝像設備，其特色在於強大的智能跟隨技術，為用戶提供了高度一體化且目前市場上獨一無二的解決方案。

在穩定性方面，該產品表現卓越，尤其在水平和側向運動補償上具有出色的防抖性能，不考慮垂直方向劇烈震動的情況，也能確保拍攝出穩定的高質量畫面。

此外，配備了一塊可旋轉的2英寸OLED顯示屏，不僅提升了實時監控畫面的便捷性，讓用戶能夠快速把握整體構圖，而且還支持順時針旋轉讓設備自動開機以及逆時針旋轉實現一鍵關機的功能，大大增強了使用的靈活性和用戶體驗。轉動屏幕的時候，「咔噠」一聲，也很解壓。

顯示屏的取景構圖與觸摸操控的便利性愈發凸顯，只需輕輕滑動屏幕即可喚出菜單界面，其基礎操作邏輯借鑑了安卓手機系統的設計，用戶能夠迅速上手。例如，設備支持橫屏狀態下開機啟動，而切換至豎屏時則會觸發關機指令，在關機前系統還會貼心地給出提示訊息。若用戶選擇繼續使用並點擊確認，則設備將自動調整為豎屏模式進行拍攝，這一特性尤為迎合短視頻創作群體的需求和習慣。

搖桿和錄製按鍵沿襲了傳統設計，保留了用戶熟悉的操控方式。通過搖桿，用戶可以自如地調整鏡頭視角或者實現1-2倍的平滑變焦操作；只需連續輕按兩次，鏡頭即可復位至初始中心位置；而快速連按三次，則可讓鏡頭瞬間完成180°的轉向。此外，無論是進行單次點擊還是持續按壓，其反饋力度適中，無鬆垮現象，確保了用戶在操作過程中的精準與穩定。

大疆Pocket 3的續航很不錯，兩個小時左右的續航完全夠用了。並且大疆支持65W PD快充，只要大家的手機或者電腦充電器是C口，基本上可以快速充電。

全能套裝版中的Mic2是黑色透明版，很有科技感，開機直接和大疆Pocket 3直接連接，不用做專門適配連接。

全能套裝版還附贈了防風罩和吸鐵石。

最讓驚喜的是，Mic2還可以單獨使用，成為一隻錄音筆。Mic2內置了8GB的內存，只要點擊側邊的錄音鍵，就可以實現錄音。當然也支持錄音雙份存儲，短按開機鍵就可以實現降噪。

那麼大疆Pocket 3有什麼缺點呢？

物理按鍵過於少，僅有搖桿和錄製，觸屏操作的響應速度很慢，手勢操作複雜，希望下一代可以加上菜單以及返回鍵。

缺乏內置ND濾鏡，這意味着在強光環境下進行長曝光拍攝時，可能會因為快門速度過快而無法獲得理想的拍攝效果。

橫屏切換成豎屏的時候，僅僅做了簡單的裁切，並沒有把攝像頭完全的豎過來，這是因為大疆Pocket 3的攝像頭達到了限位。當然依舊希望大疆下一代能把限位的角度調大，可以完整使用整個一英寸的CMOS。

總體來講，我十分推薦大家購買大疆Pocket 3普通版。

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