iPhone在中國銷量暴跌　Apple股價年內跌去近9%　但分析師仍看好

今年前六周，蘋果iPhone在中國市場的銷售量按年減少了24%。這導致了蘋果股價在周二下跌超過2.8%，使其今年以來的跌幅達到約9%。



然而，韋德布殊證券公司（Wedbush Securities）的分析師丹·艾夫斯Dan Ives）依然看好蘋果的長期發展前景。他預計，在iPhone 16系列手機的推出後，該產品的銷量可能會達到2.7億部。他表示：「我們相信，隨着升級產品滿足消費者的『被壓抑』需求，蘋果在未來幾年將實現增長。」

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此外，艾夫斯還指出，在放棄涉足汽車行業的計劃之後，蘋果開始在人工智能（AI）領域與其他大型科技公司展開競爭。他說：「雖然蘋果在過去十年中面臨過許多挑戰，但正如我們所見，該公司未來將會更加光明。」儘管當前市場環境充滿不確定性，但他認為蘋果的長期發展勢頭良好。

艾夫斯對蘋果股票給出了「跑贏大盤」的評級，並將其目標價定為250美元，這意味着相對於目前市場價格而言，股價還有約47%的上漲空間。

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