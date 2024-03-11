三星Galaxy Ring搶先亮相　Apple也想幫你戴戒指　手錶還不夠全面

Galaxy Ring除了健康追蹤功能，還能為用戶提供活力評分，以便了解自己的工作效率。三星也在考慮添加非接觸支付的功能，這款戒指預計在今年內上市。



在今年1月的Galaxy Unpacked發表會上，三星（Samsung）公開了一款全新的產品名稱Galaxy Ring，終於在2月26日開幕的世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC）首次揭開神祕面紗，這可能不只是一種單純的穿戴式設備，而是三星將「環境感測」視為未來願景的一部份。

Galaxy Ring具有心率和睡眠監測等健康追蹤功能，還能為用戶提供一日活力分數，讓你了解自己的工作效率。三星的數位健康副總裁Hon Pak沒有具體說明戒指中具有那些感測器，但舉凡心率、呼吸頻率、睡眠期間的動作以及一個人在床上入睡所需的時間，這個戒指都能觀察和統計相關資訊。

其中「活力分數」的部分，是以喬治亞大學的模型為參考，包含睡眠、活動、靜止心率與心率變異度（HRV）四大因子，以便用戶可以了解自己是否處於最佳狀態，接下來可能會率先出現在Watch 6裡面。除此之外，三星正擴大與Nature Cycles的合作，該公司負責在Galaxy Watch中導入經期和生育追蹤功能，而他們也將協助三星開發Galaxy Ring的各種健康追蹤功能。

+ 16

不只三星，蘋果也在暗中為智慧戒指做準備

無獨有偶，根據ETNews前陣子的一份報告指出，蘋果（Apple）一直在研究智慧戒指的相關專利，努力進行開發。儘管這並不代表蘋果的智慧戒指即將問世，或是必定會推出，但考慮到外界Galaxy Ring的關注，可以視為蘋果也有意願開發自家的智慧戒指。

有關蘋果智慧戒指相關的專利，也涉及與智慧型手機或平板電腦的互動及控制機制，另外也傳出可能會有各種健康檢測功能，類似Apple Watch，不過礙於智慧戒指空間更小，無法容納太多零組件，外界推測能夠提供用戶互動、操控的選項較為有限。

蘋果跟三星都早有智慧手錶，為什麼還要智慧戒指？

兩間科技巨頭研發智慧戒指的動機很相近，都是考慮到客戶不習慣戴智慧手錶，但同時又想檢測自己的健康或睡眠狀態，這時輕便且耗電量相對低的戒指就成為了他們的新選擇。針對這個問題，三星也提供了更詳細的解釋：

1. 回應用戶需求，「簡化」健康監測裝置

三星表示，推出智慧戒指的決定是由客戶所推動的，雖然現在的Galaxy Watch也能監測健康狀態，但有些用戶也希望能有其他形式的設備來測量，畢竟每個人的需求不同，有些人可能崇尚簡單，有些人可能認為戴手錶即可，但也有些人想同時戴手錶和戒指，並從兩者中受益。而三星和蘋果也都並不是第一個提出智慧戒指概念的公司，像是芬蘭品牌Oura就已經有類似產品，可見有此需求。

「簡化」可能是三星推出Galaxy Ring的核心原因，因為儘管許多人將蘋果或是三星的智慧手錶是一個監測自己健康狀態的好幫手，但並不是每個人都喜歡戴手錶，特別是在睡覺的時候，再加上戒指不像手錶一樣需要頻繁充電，可能會是更好用來監測個人健康狀態的解決方案。

2. 構築更完善的健康照護生態系

三星的願景是提供以家庭為中心的健康照護連結，透過連接設備、服務和人員來改善數十億人的健康，Hon Pak表示三星在建立更大的環境感測生態系方面向前邁進了一步，將Galaxy Ring納入其生態系後，可以透過這個環境感測系統從多個地方收集數據來消除不同資訊間的障礙，而不是依賴一個配戴起來沒那麼舒適、需要頻繁充電的手錶。他更發豪語表示，只有三星才能做到這一點。

除此之外，三星多年來一直在提升各設備中的健康功能，在過去幾代的旗艦型手機（例如2016年推出的S7），用戶只需將手指放在感測器上，即可監測自己的心率數據。不過在Galaxy Watch推出後，手機就沒有配置這些功能了，但Hon Pak並不排除未來手機也配置健康感測器的可能性。

目前三星仍在研究加入更多功能，像是透過穿戴式裝置進行非侵入式的血糖監測和血壓監測，或是讓Galaxy Ring能像手機一樣進行非接觸式支付。不過現在這款裝置仍處於原型階段，根據三星提供的展示品，Galaxy Ring將提供黑色、銀色和金色三種顏色，尺寸則是有5至13號九種尺寸，接下來可能在第二季進入量產，並預計於今年內推出。

延伸閲讀：網傳Apple因一理由 推後摺屏機研發進程 未來兩年推出有難度

+ 3

延伸閱讀：

探索多年黑科技，蘋果「智慧戒指」真的要來了？一文看蘋果搶下哪些專利

三星S24 Ultra評測｜AI補照片漏洞、10倍焦段超猛，「安卓最強旗艦」實至名歸？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】