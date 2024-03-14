微軟為摺疊屏手機開發鉸鏈新專利 全新的Surface Phone將推出？
撰文：中關村在線
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近日，微軟公布了一項名為「一種摺疊屏脊椎蓋板裝置」的專利。該專利圖展示了保護內置鉸鏈的「脊椎蓋板」組件，當手機摺疊時，脊椎蓋板可以向設備內部鉸鏈機制靠近，從而使得整個設備設計更薄，更容易握持。
據消息人士透露，微軟已經取消了Surface Duo 3的開發，並將推出摺疊屏和直板手機。前微軟Windows和設備部門負責人Panos Panay離職後，在未來一段時間內可能不會推出Surface Duo、Surface Studio和Surface Headphones等產品。
目前推測微軟正在專為開發一款全新的「Surface Phone」，但具體發布時間尚未確定。我們將繼續關注相關進展並及時更新相關訊息。
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