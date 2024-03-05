Samsung Galaxy F15於印度發表　大電池主打平價5G市場　售價吸引

隨著5G手機愈來愈普及，近日SAMSUNG 再在印度發表一款平價千元5G手機 “Galaxy F15″，該機的零售價為15,999盧比(折合1,510港元)。



Galaxy F15 是一款平價5G入門手機，該機採用6.5吋FHD sAMOLED 90Hz屏幕，刷新率為90Hz，配備天璣6100 處理器，搭載5000萬像主鏡頭 + 500萬像鏡頭 +200萬像鏡頭及1300萬像自拍鏡頭，電池容量為6,000mAh。

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Galaxy F15 5G 提供 4GB RAM + 128GB ROM 及 6GB RAM + 128GB ROM 兩個版本，售價分別為15,999盧比(折合1,510港元) 及 16,999盧比(約1,605港元)人民幣）備有 Jazzy Green 及 Groovy Violet 兩色。

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