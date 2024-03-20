Leica SL3 實測｜不少攝迷對高畫質和快速反應都是追求的目標。Leica SL3，作為Leica SL系列的最新一代，融合了先進技術、優質設計和出色工藝，旨在滿足專業攝影需求。經過記者的實測和官方資料的綜合分析，深入了解這款相機的特點。



畫質表現出眾

Leica SL3配備了三倍可變解析度技術的全畫幅背照式感光元件，搭配6,000萬、3,600萬和1,800萬像素的解像度模式，每種模式下均為全感光元件曝光。這使得相機在各種光線條件下能夠呈現豐富的細節和出色的畫質。即使在昏暗的環境下，記者的實測也顯示Leica SL3比上一代更能捕捉細節，讓影像更為清晰。加上採用了新型的自動對焦系統，結合了相位檢測、深度影射和對比度識別三大技術優勢。即使在昏暗的光線下，相機也能夠迅速且準確地對焦，拍攝出清晰銳利的照片。同時，智能物件識別功能讓相機在動態場景下也能輕鬆捕捉畫面。

Leica SL3的零售價為港幣$55,500

使用者介面和操作性

Leica SL3帶來了全新的使用者介面，這是根據用戶的反饋和需求不斷優化而來的。記者在實測中發現，新的設定界面非常易於閱讀和使用，所有機背按鈕都設置在右側，方便單手操作。這使得相機的操作變得更加直觀和方便。另外，可反式屏幕也讓取景更加靈活方便。

Leica SL3不僅在拍攝靜態影像方面表現出色，在影片功能方面也有值得一提的地方。相機支援高達8K的影片解像度，搭配H.265和蘋果ProRes等高效轉碼器，可實現專業級影像和聲音的現場同步。

對應CFexpress以及SD card雙卡槽。

Leica SL3＋VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/24-70鏡頭試拍相片👇👇

試相：今代追加動物追焦模式，方便各位寵主拍攝自己寵物生活照。

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無線連線更快

與上代一樣新機配備了藍牙和Wi-Fi功能，可快速穩定地連接到Leica FOTOS app。可以輕鬆地將照片和影片傳輸到手機或平板電腦上進行後期處理或分享，而今代的連線速度比上代更快，只需要數十秒便可以過到大量相片，真是比上代快得多。同時，相機還支援USB-C介面，可以高速傳輸資料、資料共用和充電功能。

總括而言，今代Leica SL3的表現比想像更為出色，的確令攝迷帶來驚喜。它集精確、優質材料和出色畫質於一體的全畫幅無反相機。無論在畫質表現、自動對焦、鏡頭卡口與系統相容性、使用者介面和操作性、影片功能以及連通性和配件方面都表現出色。