Ultrahuman Ring AIR智能指環上手試玩｜近年來，健康管理愈來愈受重視，大多數人都會佩戴智能手環或智能錶來監測自己的運動及睡眠質素。但是，這些設備體積較大，特別是在睡覺時戴著並不舒適。全新推出的 Ultrahuman Ring AIR 智能指環正好解決了這個問題，它極輕極薄的設計讓人幾乎感覺不到佩戴著指環的存在。



Ultrahuman Ring AIR 採用鈦金屬製成，指環厚度僅2.8毫米，重量只有2.4克。指環內層採用抗敏感材質塗層，可以有效避免對皮膚造成刺激。這種設計確保了指環在日常生活中都可以輕鬆戴著，即使睡覺時也不會感到任何不適。

Ultrahuman Ring AIR售價為$2,798

儘管體積細小，Ultrahuman Ring AIR 內置了多種精密的生物感測器，包括紅外線血壓感應器、非接觸式醫療級皮膚溫度監測器，以及心率和血氧飽和度感應器等。這些感測器可以持續不間斷地記錄心率、血氧、體溫等生理數據。指環會將收集到的大量數據，通過藍牙傳送到 Ultrahuman 專屬的手機應用程式進行分析處理。

三款不同顏色選擇，包括銀、金及炭黑色

專用App根據數據計算出用家的運動指數、睡眠指數和恢復指數三個關鍵指標。這可以讓用家清楚了解自己的身體狀況和運動強度是否適中，如果指數過高或過低，應用程式也會發出提示，建議用家進行相應調整。

可以在電器連鎖店試戴不同size後，再選擇適合自己指型的指環

Ultrahuman Ring AIR 最大特色可準確記錄各個睡眠階段，包括清醒、快速眼動期、淺睡眠和深睡眠。它可以根據心率變異性和皮膚溫度的變化判斷睡眠質量，並給出整體評分。它還能自動檢測超過25分鐘的午睡，記錄日間的睡眠數據。

最細指介只有約2.5g重

除了生理數據記錄外，Ultrahuman Ring AIR 更會根據用家的生活作息習慣提出實用的個性化建議，例如提示補充日光照射，以及在入睡前避免飲用咖啡因等。每周它也會整理生理數據報告，指出需要改善的地方。可以說 Ultrahuman Ring AIR 不僅記錄數據，更提供真正智能的健康管理。它更具備 6 天超長電池續航能力，無需經常充電；以及它支援主流健康管理平台以及為 Apple Watch 用家設計的專屬應用程式，讓生態系統連接更加便利。指環的鈦金屬材質也使其具備高度耐磨性，100 米防水等級完全適合游泳時佩戴。