三星摺疊屏新品Fold 6與Flip 6　預計7月下旬亮相　還可能有FE版

三星計劃在今年下半年推出新一代 Galaxy Z Fold 與 Flip 6 系列摺疊屏智能手機，近期韓國媒體 The Elec 和《時事周刊 e》披露了更多關於這兩款新品的詳情。



據The Elec 報道，三星電子的供應鏈廠商預計於 5 月初啟動 Galaxy Z Fold 6 和 Flip 6 相關組件的生產工作，相比之下，去年 Galaxy Z Fold 5 和 Flip 5 的零件生產始於 5 月下半月。這意味着今年的標準版 Galaxy Z 系列發布時間表相較於上年提前了約兩周至三周的時間。

+ 6

去年 Galaxy Z 5 系列手機於 8 月 11 日全球發售，據此推測，今年的 Galaxy Z Fold 6 和 Flip 6 發售日期有可能提前至 7 月下旬。

關於 Galaxy Z Fold 6 FE，《時事周刊 e》指出，該機型在處理器性能、屏幕素質和電池容量等方面或將略遜於標準版 Galaxy Z Fold 6。供應鏈方面的消息稱，儘管 Galaxy Z Fold 6 FE 的攝像頭可能採用與標準版相同的配置，但 The Elec 表示該機型將不支持手寫筆功能，設計上將比標準版更薄、更輕。

預計 Galaxy Z Fold 6 FE 將在 9 月至 10 月間發布，相比於標準版晚約三個月，旨在與同期發布的蘋果 iPhone 16 競爭市場關注。

關於出貨量，The Elec 預測 Galaxy Z Fold 6 FE 的首批產量在 20 至 30 萬台之間，《時事周刊 e》則透露該機的定價約為 800 美元。

當前，三星在摺疊屏手機市場面臨來自華為等競爭對手的激烈競爭，市場研究機構 DSCC 預測三星在一季度銷量或將被華為超越。為此，三星通過推出價格親民的摺疊屏產品線擴展策略，力求鞏固其市場份額。

延伸閲讀：vivo X Fold 3成首款8 Gen3大摺疊屏手機？搭載V3支援4K 60幀錄影

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】