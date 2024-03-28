傳蘋果與Google結盟　iPhone碰上Gemini會有何火花？Siri更聰明？

蘋果傳出正在與Google協商讓Gemini內建iPhone，為Siri等應用程式提供支援，這次合作可能衝擊AI競爭態勢。



有朝一日Siri變得更聰明、好用，背後可能是Google的功勞。蘋果傳出正在與Google協商，讓Gemini內建在iPhone手機之中，預計為Siri等應用程式提供支援。

+ 15

蘋果坐擁20億活躍設備，可能成顛覆AI競爭新戰場

根據《彭博社》報導，蘋果正在與Google積極談判將讓Gemini為包括Siri在內，iPhone中的一些軟體提供支援。

對Google來說，這是在AI競爭上扳回一城的重要機會，蘋果在世界各地擁有多達20億台活躍設備，都將可能成為用戶接觸到Gemini的媒介。儘管Gemini號稱在多項指標上超越OpenAI的GPT模型，但使用狀況仍然遠遠不及，根據第三方的統計， ChatGPT每月流量達到17億以上，而Gemini則約為3.3億 。

蘋果在全球擁有超過20億活躍設備，可能影響AI競爭局勢。 （數位時代授權使用）

尤其蘋果與Google先前就有合作經驗，Google為了成為iOS的預設搜尋引擎，每年支付180億美元、相當於搜尋引擎廣告利潤38%予蘋果，不過這次的AI合作則還在協商階段，尚未確認合作細節，也未必會達成協議，外界認為不太可能在6月蘋果WWDC開發者大會之前敲定。儘管如此，Google母公司Alphabet股價仍在雙方正在協商的消息曝光後，上漲了4%以上。

蘋果不是第一間有意在手機納入Google AI技術的品牌，今年1月，三星就在發表會上端出支援Gemini技術的S24系列手機，提供翻譯電話、轉錄語音、總結網路文章等多項功能。

不過，近年歐美監管機構對科技巨頭壟斷平台的作法開始進行嚴格審視，Google先前才因壟斷搜尋引擎鬧上法院，蘋果則受到歐盟《數位市場法》等新規範施壓，包括提供更多搜尋引擎在內，要求開放生態系讓更多廠商擁有被iPhone用戶使用的機會。雙方若要在AI領域締結合作，勢必會受到監管單位的審視。

值得一提的是，蘋果最近也和OpenAI進行過類似的協商，考慮將GPT模型納入iPhone之中 。今年1月曾傳出蘋果正在測試基於AI的Siri及iMessage，其中就用到了ChatGPT API。且現在能力追上一線水準的聊天機器人越來越多，蘋果也可能與多個夥伴締結合作，好比說Anthropic近來發表的Claude 3系列模型，在多個層面上表現出超越GPT-4、Gemini的能力。

生成式AI技術不及競爭對手，成蘋果尋找外部合作夥伴原因

今年初蘋果爆出放棄電動車開發計畫後，執行長庫克曾出面表示，年內他們將會端出AI領域的新進展。如今卻傳出尋找合作夥伴的消息，或許部分代表著要在短時間內拿出足夠好的成果，沒有這麼簡單。

蘋果在AI的布局已經落後。去年蘋果曾在內部推出Ajax的計畫，以建立自家的大型語言模型，還為此打造了一款聊天機器人進行測試。不過被員工稱為「Apple GPT」的聊天機器人， 沒有得到內部太多的好評，被認為仍然比不上Google、OpenAI的技術 ，只是照搬競爭對手的部份功能，沒有太創新的地方。

蘋果的生成式AI技術暫時仍比不上Google、 Gemini等競爭對手，被認為是尋找外部合作夥伴的主因。 （數位時代授權使用）

消息人士指出，在這種情況下，對蘋果來說尋找合作夥伴目前是個更好的作法。《彭博社》指出，蘋果正在為iOS 18準備AI功能，但目前自家的技術僅集中在邊緣運算，因此需要一位合作夥伴協助提供生成圖片、編寫文章等需要大量算力、連接雲端的生成式AI上。

但有別於對待搜尋引擎的態度，結束造車計畫後，蘋果也在調派人手加速投入AI的腳步，這意謂著無論Google、OpenAI或其他廠商取得合作機會，都可能只是蘋果AI技術成熟前的過渡方案。

延伸閱讀：AI Pin是什麼？它會取代iPhone嗎？為何OpenAI、微軟等都極重視？

+ 17

延伸閱讀：

一下影片造假、一下搞錯膚色！在AI這一仗連續翻車，Google真的要變天了？

【觀點】Gemini其實不是要幹掉ChatGPT！Google兵分三路想做什麼？AI大戰解析

【本文獲「數位時代」授權轉載。】