Toyota bZ4X新車試駕｜作為全球車壇巨頭豐田的首款量產純電動車型，bZ4X自亮相以來便備受各方關注。它是否能夠承襲品牌一貫的優良基因，為汽車電動化注入新動力？在2024年新一換一的政策下，這台「純日系血統」的電動車仍值得入手嗎？記者立刻試駕！



其實Toyota bZ4X都可算係RAV4既遠房親戚，而且嚴格而言並非豐田第一架電動車。早在十幾年前，Toyota已經係美國推出第一款EV「電動版RAV4」，而且更在2012年同Tesla及Panasonic共同研發第二代電動版RAV4，不過當時只是在美國開賣，加上當時電動車技術未成氣候及EV版RAV4續航力得百多公里，完全不夠用，因此最後2014年就正式停產。

Toyota bZ4X全車日本製造，對於不少喜歡「日系」的車主而言，非常吸引的賣點。

2022年Toyota推出電動車bZ4X，當時只在日本、美國及中國等地方推出，直到今日終於正式來到香港。不過究竟bZ4X是什麼意思呢？當中bZ代表Beyond Zero、4代表如RAV4般車身size代號、X就代表SUV。另外，今次Toyota繼續同Panasonic合作研發bZ4X專用電池，加上車身內外就連電池都是「日本製造」，非常吸引的賣點。

軸距達2.85m，比想像中大架。

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駕駛體驗動力平順 空間寬敞

Toyota bZ4X配備150kW電動馬達，輸出功率達200匹，雖不似部分競品追求震撼的爆發力，但從靜止加速至不同車速的過程中，推進力維持平順的力度曲線，不少家庭車車主追求的線性輸出特性。在城市路面，bZ4X顯得飄逸從容，無論高速疾行，或是市區低速穿梭，都使人感到沉着鎮定。長達2.85米的軸距也為車廂提供了充裕空間，特別是後排，即使坐滿成年人，腿部空間也相當寬敞，增加了日常靈活性。座椅高度適中，上落也輕鬆省力。駕駛體驗平穩舒適，亦見Toyota傳統調教功底。

科技配置人性化設計 貼心周到

bZ4X車內中控採用多個實體按鍵設計，包括轉波盤式音量控制，操作直覺簡單。主顯示屏置於高位置，雖有輕微視線遮擋，但顯示的車速等基本信息仍清晰可見，不影響駕駛。各種安全及駕駛輔助系統，包括主動煞車、自動泊車等，對於初次駕駛電動車的家庭車主來說輕鬆上手，可提供額外支援，提高駕駛安全性。車上也配備大容量71.4 kWh鋰離子電池組，官方數據顯示續航力可達436km，已經可以應付一般城市間的長途駕駛。快速充電30分鐘即可充80%，完全符合家庭日常出行所需。

12.3吋原廠輕觸式屏幕配以大量實體按鍵

安心可靠 親民之選

作為Toyota首款來香港的量產純電動車，bZ4X成功承襲了品牌追求可靠性與安全性的優良傳統。首先配備第3代Toyota Safety Sense系統，包括有齊智能定速巡航系統、預警式車距感應自動煞車系統、線道偏離警示系統、盲點偵測等等。而且bZ4X更是香港首部Toyota新車引入自動泊車輔助系統， 無論L位或S位都「一撳」可以自動泊位。

後座空間十分闊落

bZ4X無疑是Toyota電動車領域中擁有十足平穩的表現，而且更帶來嶄新的電動駕駛體驗。最重要是bZ4X全車都是在日本製造，對於不少喜歡「日本製」的車主而言，絕對是難以抗距的優點。現時出文時新車價為$349,860（4月1日前一換一車價），但2024年4月1日後，新的一換一車價會提升至$432,699，貴八萬多元。不知道車廠會否因應新政策而改變售價或售賣策略，想入手的車主們想平就快去試車吧。



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Toyota bZ4X 基本規格

Toyota bZ4X 在新一換一的政策下，車價貴多8萬多元。

＊以上截至2024年3月1日的車價資訊

https://youtu.be/T71582M9jkg