穿越時空動畫｜5套經典作品放假補番必看：未來日記、命運石之門｜長假期最適合補番，今次為大家介紹5套以穿越時空作題材的經典動畫，在假期為大家叉叉電！



放假流流長，用來補番就最適合不過，雖然假期一過就冇，無法重來。不過都可以觀賞「時間穿越」為題材的動畫，與主角一起回到過去過過癮，今次小編推介5套穿越時空題材動畫，方便大家在假期時可以欣賞經典佳作。

1.未來日記——經典病嬌主題動畫

未來日記劇照

「病嬌」是一個二次元作品中常見的人物屬性，相信不少人都看過一些同人繪畫，畫中角色手撫雙頬，露出迷戀的「病嬌」表情。此動作正正是未來日記中的名場面。

未來日記劇照

未來日記講述主角天野雪輝性格孤癖，平日喜歡默默記下不同的事來編寫日記，以及和幻想出來的神——宙斯聊天。某天他的日記中突然出現未來的預告，亦遇到另一位有「未來日記」的同學我妻由乃，他們與一眾陌生人受到宙斯的邀請參與比賽，只要勝出就能成為下一任「神」，繼承支配時空的能力。而正因主角的日記沒有特定主題，資訊包羅萬有，所以成為其他對手的頭號目標。萬幸的是，他的同學我妻由乃十分愛慕他，她手中的未來日記正是「天野雪輝觀察日記」。所以憑藉強烈的愛及主角的未來資訊，由乃替雪輝化解了不少危機。不過隨著相處時間增加，雪輝亦漸漸發現由乃因為強烈的情感，做出了異常的行為⋯⋯

未來日記除了主線豐富，可以欣賞一眾角色利用不同功能的日記鬥智鬥力外，我妻由乃的行為可謂將病嬌屬性發揮得淋漓盡致，一句來自雪輝的稱讚就可以讓她戰鬥力急升。除此之外，每個角色的刻畫都相當飽滿，每位參賽者背後都有一段令人痛心的故事，實在令人刻骨銘心。

2.寒蟬鳴泣之時——相殺中體現真摯友情

《寒蟬鳴泣之時》主要角色

寒蟬改篇自同名遊戲，世界隨著某個觸發點重新輪迴，觀眾一開始觀看時難免跟主角一樣一頭霧水。主角前原圭一隨著家人搬到雛見澤村，很快和新學校的朋友打成一片。然而，在該村一個古老祭典「綿流し祭」當天，一個人會死亡，另一個人會失蹤。亦引發了一連串詭異的事件，圍繞著村莊的秘密慢慢展開。

《寒蟬鳴泣之時》近年有推出新版《業》，不過小編偏愛舊版的畫風，比較符合昭和年代，營造出來的氣氛讓人不寒而慄。整套動畫以大量主角與伙伴歡樂日常作鋪墊，再看著熟悉的伙伴突然「黑化」互相殘害，產生巨大的違和感。時而輕鬆；時而驚慄，讓人慾罷不能。記得看完本作之後要再看《寒蟬鳴泣之時 解》，本作尤如謎面一樣，拋下一大堆難題，而《解》則見證主角與伙伴團結一心力挽狂瀾，展現友情真締，讓人大為感動。

《寒蟬鳴泣之時 業》

《寒蟬鳴泣之時 解》

3.穿越時空的少女——思考穿越的利與弊

《穿越時空的少女》

《穿越時空的少女》講述女高中生紺野真琴意外獲得穿越時空的能力，並從中延伸出一系列的事件和遭遇。起初真琴運用穿越時空的能力於一些生活小事上，直到一天，她的發現手臂浮現穿越剩餘使用次數的數字紋身，開始用穿越能力去幫助別人，但在剩餘使用次數用盡之際卻發生了意外。

《穿越時空的少女》彌漫著夏日青春校園的氣氛，見證著少女真琴一次次經歷穿越後的成長，結局更是讓人大為感動，留下一種遺憾美。《穿越時空的少女》是一齣動畫電影，片長不到2小時。如果沒有時間補完一季動畫，可以看這齣經典動畫電影頂頂癮。

4.只有我不存在的城市——帶著成人心智重回小學

《只有我不存在的城市》

故事的主角是名叫藤沼悟的漫畫家，某天他在送外賣途中，突然發現自己有一種特殊的能力，可以回到過去阻止事故的發生。某天，悟的母親目睹了18年前的綁架犯的真實身份，並認為那人才是殺害悟小學同班同學雛月加代的真正兇手，正當悟的母親想告知悟時，卻在公寓中被殺害，而悟也被嫁禍成弒母兇手。就在這時，悟的能力啟動，將他帶回到18年前的過去。悟決定利用這個能力阻止一連串事件的發生，拯救雛月加代和他的母親。

《只有我不存在的城市》曾獲得相當高的評價，主角帶著成人的心智重返小學時代，在阻止事故發生的過程中再次感受失而復得的溫暖。故事中各人對男主角無條件的信任亦讓人大為感動。故事雖然帶有懸疑感覺，卻同時充滿溫情暖意，是不可錯過的佳作。

5.命運石之門—令人拍案叫絕的蝴蝶效應

《命運石之門》

《命運石之門》的故事發生在現代日本的秋葉原，主角岡部倫太郎和椎名真由理在參加時間旅行理論發表會時，遇到了天才少女牧瀨紅莉栖。然而，岡部發現紅莉棲身上滿是鮮血，隨後他們發現周圍的人群消失，世界似乎發生了異變。岡部和紅莉棲得到一部「電話微波爐」的未來道具，可以將電子郵件發送到過去。他們的實驗意外改變了整個世界的未來。岡部和他的夥伴穿梭於不同的時空，試圖解開這些時間迷團，拯救夥伴的命運。

《命運石之門》跟《寒蟬》一樣改篇自同名遊戲，動畫中首7集節奏較慢，主要介紹時間穿越的設定，觀眾更易跟上往後劇情。但入正題之後開始十分精彩，令觀眾代入主角，一起穿越時空。整套動畫產生一連串蝴蝶效應，主角一個小舉動都影響甚遠，產生意想不到的後果，讓人拍案叫絕。

雖然以上動畫的風格都不同，不過主角穿越的原因也離不開「愛」，如果是你，你會願意為所愛之人穿越時空，克服「命運」嗎？