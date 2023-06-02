2023年7月動畫新番五選　《浪客劍心》重現經典　這套貓奴必睇

炎熱的夏天即將到來，2023也已經過去了一半，大家對於上半年的動畫還滿意嗎？邁入下半年，7月新番也有著許多令人期待的動畫，其中包含了懷舊作品的重製以及知名作品的動畫化，各個都是讓人難以移開目光的優秀作品。今天就讓我們來看看有哪些是本季必看的動畫吧！



▼▼▼2023年7月必追動畫新番▼▼▼

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《百姓貴族》

首先推薦的是，曾經繪製《鋼之鍊金術師》、《銀之匙 Silver Spoon》等知名作品的荒川弘老師所繪製的作品──《百姓貴族》。其實，荒川弘老師在正式出道成為漫畫家前，曾在北海道的老家做了7年的農業工作。跟著家人養牛、擠奶、耕田等等，是一段非常特別的經歷。《百姓貴族》便是透過爆笑的創作手法，描繪這段時間的日常故事的一部作品。

《百姓貴族》描繪了酪農們的現實生活，這之中有歡笑，有疲累，也有著許多有趣的農業知識。對想要了解日本農業，或是對荒川老師過去的生活感到有興趣的人來說，是絕對不能錯過的超有趣作品！

《浪客劍心》

再來介紹的作品，是單行本銷量突破7200萬本，在1990年代紅極一時的《浪客劍心》的重製動畫。故事的舞台在明治時代初期，曾在幕府末期被稱為「劊子手拔刀齋」的殺手──緋村劍心，在踏入明治後立下「不殺」的誓言，並帶著逆刀刃踏上旅途的故事。

王道的劇情以及有著滿滿情懷的內容，將透過最新的動畫技術，從第一話開始重新構築，讓角色們強烈的信念以現代動畫的方式呈現給大家，帶給人們與17年前不一樣的體驗。不論是曾經看過初代動畫的舊觀眾，或是沒接觸過原作的新觀眾，想必都能夠一起來享受時代劇的樂趣吧！

《大奧》

《大奧》描寫了在江戶時代，不明的傳染病「赤面痘瘡」在日本國內流行開來，而且，只有年輕男子會染上這樣的疾病。由於沒有辦法治療，在八十年後，男性人口銳減至女性的四分之一，並被視為傳宗接代的珍貴資產，從國家大權到家庭事務皆轉變為由女性主導。原本是將軍後宮的「大奧」，也從美女成群的三千佳麗，變成了三千美男。

這部作品最有趣的莫過於男女逆轉的設定，讓你能夠以完全不同的感覺來享受日本的歷史。動畫方面請到了福山潤、宮野真守、梶裕貴等大牌聲優，而製作則是交由曾製作過《亞爾斯蘭戰記》、《死神》的名導演阿部記之，讓大家能夠以與課本完全不同的方式，來一窺江戶時代的歷史故事。

《我的幸福婚約》

若是對戀愛向劇情比較有興趣的話，不妨嘗試來看《我們的幸福婚約》，這部由顎木あくみ所撰寫的暢銷輕小說，挾帶著真人電影化一炮而紅的氣勢，也將要在7月迎來眾所矚目的動畫化。故事發生在明治大正時代，本是出身望族的齋森美世，卻由於生母的早逝，而遭到繼母以及同父異母的妹妹欺凌。得不到家庭關愛的她，因為政治聯姻的緣故，將嫁給以冷酷著稱的將軍──久堂青霞。

從政治聯姻開始的相遇，這之間又會擦出什麼樣的火花呢？《我的幸福婚約》就是由這樣的兩個人所交織而成的和風灰姑娘故事，推薦給喜歡愛情向的人們！

《能幹貓今天也憂鬱》

最後要推薦的是這部《能幹貓今天也憂鬱》！工作能力很強，但生活能力卻是毀滅級別的粉領族──福澤幸來，在路上撿到了一隻快要被凍死的黑貓，並將其取名為「諭吉」，儘管家中雜亂不堪，但幸來卻還是為諭吉打掃出了一個專屬於牠的小空間。而諭吉為了回報幸來，開始學習人類的知識以及各項技能，逐漸變成了一隻能夠打理所有事情，非常能幹的大貓貓！

悠閒的氛圍配上毛茸茸又可愛的貓咪，是否也讓人想在家中養一隻了呢？若是想要嘗試悠哉的動畫，這部《能幹貓今天也憂鬱》，絕對是本月悠閒日常動畫的首選之一！

強檔滿滿的2023

2023的前半年，有著如《天國大魔境》，《我推的孩子》等等的超強動畫，讓人意猶未盡。而到了7月，也依然有著許多令人萬分期待的動畫在等著大家，不知道各位是否準備好了呢？讓我們一起享受這強檔滿滿的2023吧！

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