《咒術迴戰》動畫多處分鏡被發現有借鑑？與《葉問》等作品極相似

由芥見下下所創作的人氣漫畫《咒術迴戰》，自爆紅以來，便不斷被網友質疑內容涉嫌抄《火影忍者》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《JOJO 的奇妙冒險》、《死神》，以及伊藤潤二的《漩渦》等經典作品。如今，就連動畫也被發現有大量動作戲的分鏡，與各大影視作品高度相似，引起了網友們的熱烈討論。



《咒術迴戰》動畫的風波可說是一波未平一波又起，先前工作室才被爆料壓榨畫師，過勞又低薪的工作環境，讓畫師們紛紛崩潰，群起宣告抵制並出走。近日，又遭到諸多海外網友指控動畫分鏡抄襲，其中包括了《葉問》、《The Matrix（駭客任務）》、《海賊王（航海王）》、《我的英雄學院》、《新世紀福音戰士》、《一拳超人》、《火影忍者》、《天元突破紅蓮螺巖》、《JOJO 的奇妙冒險》、《路人超能 100》、《進擊的巨人》等，讓這部作品的風評又再度蒙上一層黑影。

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連出拳順序都一樣，太神啦！

從網友整理出的片段中，可以見到不論是打鬥細節，還是特效、分鏡與表現方式等，都與這些作品高度雷同，最誇張的甚至連出拳順序都一模一樣，讓網友們紛紛表示：「簡直就是複製貼上！」、「確定是抄襲了！」、「根本完全一樣⋯⋯。」、「不能原諒！」、「借鑑下下再發功！」。不過也有許多人認為，動畫組只是在致敬，並未上升到抄襲的地步，兩方人馬也為此吵得不可開交，不知各位怎麼看？

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