現象級動畫《藥師少女的獨語》魅力盤點！還有「貓貓」妝是什麼？

有關注動畫作品的觀眾們或許會發現，最近有一部動畫作品引起了現象級的討論及關注，那部作品就是《藥師少女的獨語》，為什麼它會在眾多的動畫中引起一股潮流呢？馬上就讓我們來看看它的獨特魅力吧！



《藥師少女的獨語》是什麼樣的故事？

《藥師少女的獨語》是由日向夏老師在英雄文庫出版的超人氣輕小說改編而成的動畫。故事的背景是以架空的中國古代帝國為主要是在講述藥師的養女「貓貓」在一場意外之下被人口販子逮住，結果被迫進入後宮的宮廷故事。

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以女性做為主角又是中國風後宮的故事，想必很多人會想到的是清宮劇那樣勾心鬥角或者是男女情長的言情主題，但《藥師少女的獨語》的女主角「貓貓」個性卻跳出過往印象，十分的聰明懂得相當多的知識，更對「毒藥」情有獨鍾，甚至對戀愛不感興趣有些老成，使得人物塑造相當立體鮮明，故事中能看到「貓貓」進入宮中以自己的專長破解身邊的謎團──以他的藥理知識，解開後宮中許多不為人知的謎底甚至是宮中不為人知的祕密，再加上身邊美艷帥哥壬氏曖昧且有些遲鈍的情感發展，種種原因，讓《藥師少女的獨語》成為了一部精采引人入勝的佳作。

而使用中國古代為背景描寫的動畫作品本來就不多，更不用提以古代後宮為題材的故事。這也使從小接觸了不少宮廷連續劇的中文圈觀眾對這部作品湧出了親切感，日文圈則是對這種的題材感到新鮮，再加上時而有趣以及期待「貓貓」犀利的後宮解謎劇情，輕小說銷量至今也突破2700萬本，更是日本銷量前五大輕小說呢！

萬眾矚目動畫化如虎添翼！還有綠黃色社會演唱主題曲！

在《藥師少女的獨語》推出動畫化消息時，日本網路上就有很大的討論聲量，並且在正式開撥後更因主題曲由人氣樂團黃綠色社會擔綱，搭配絢麗的作畫而引爆超人氣，目前《藥師少女的獨語》的撥映權由Netflix取得，並於10月在Netflix上架。動畫方面聲優卡司也超豪華，女主角貓貓由實力派聲優悠木碧演出，而男主角則是《【我推的孩子】》中擔任主角阿奎亞的新生代男聲優大塚剛央演出，動畫推出後貓貓各種生動有趣的表情也出現在各個網路社群上，人氣更是飆升。

風靡於日本國高中的「貓貓妝」

本作的女主角「貓貓」其實還有另外一個特色，就是她為了避免惹麻煩上身，平時會使用特殊的化妝在自己臉上點上雀斑好避免引人注目。只不過在《藥師少女的獨語》動畫第六集播出時因為某個演出而在日本青少女之間引發了另外一個效應。

在該集的動畫中，「貓貓」為了參與宴會而不得不將平時的特殊化妝卸去，轉而畫上艷麗的眼影及口紅使眾人大感驚艷。而這種化妝方式也引起了日本的國高中生紛紛效仿，讓日本的青少女們最近開始仿妝「猫猫メイク（貓貓妝）」，並活躍在日本推特、抖音上。

不容錯過的宮廷戲動畫

和目前日本的動畫市場的主流作品不同，《藥師少女的獨語》絕對是一部別具一格的優秀作品，若是想要嘗試不同風格的作品，又對宮庭主軸的背景感到興趣的話，那千萬不能錯過《藥師少女的獨語》這部優秀的作品。

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