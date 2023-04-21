日本動畫狗狗真實品種　小白是Mix　安妮亞的愛犬彭德是......

身為人類最好的朋友，狗狗不僅陪伴在許多人的生活當中，在大家熟悉的動漫裡，更是有很多狗狗人氣角色！但你知道他們的真實品種是什麼嗎？讓我們來和大家一一介紹吧！



▼▼▼日本動畫狗狗真實品種▼▼▼

+ 26

獅子狗：鬆獅犬

《忍者小靈精》中的伊賀流忍者狗獅子狗，和鬆獅犬一樣，體型龐大結實加上有濃密的毛髮，是中國最古老的犬種之一，雖然有像泰迪熊般可愛的外表，但性格卻是獨立與固執，在古時候被用於狩獵、守衛等工作，果然是適合當忍犬的狗狗呀！

阿嗚：牛頭梗

《家有傻犬》是日本漫畫家TERRY山本的作品，他以自己在美國旅行時認識的友人的狗作為原型，創造出阿嗚。而阿嗚應該是所有動漫的狗狗中，最能直接看出原型的一隻！在這部動漫紅極一時的時候，大家甚至會直接稱呼牛頭梗為「賤狗」，由此可見其家喻戶曉的程度！

布甸狗：金毛尋回犬

三麗鷗（Sanrio）的人氣角色布甸狗，有著黃色的身體以及標誌性的垂耳，不難猜出他是一隻金毛尋回犬。金毛尋回犬在最一開始是為了配合狩獵而培育出的品種，因為個性穩重加上咬合力溫柔，不會損壞刁咬的物品，適合幫主人尋回成功狩獵的獵物，所以又稱金毛尋回犬。而到了現代，因為金毛尋回犬友善溫順的性格，非常適合作為家庭陪伴犬，甚至在專業的寵物治療犬、導盲犬中，都很常見到他們的身影，布甸狗是不是和金毛尋回犬一樣，總是療癒及陪伴你我呢？

小白：馬爾濟斯混種狗（魔天使）

經典動畫《蠟筆小新》中野原一家的愛犬小白，是一隻被小新從路邊帶回家的流浪狗，雖然在電視中的劇情沒有特別提及，但在漫畫版中有描述到小白的媽媽是一隻馬爾濟斯，但因為前主人生病會對狗狗過敏，所以只好將狗狗們送走，由此可以推測小白是一隻帶有馬爾濟斯基因的混種狗狗，也就是俗稱的「米克斯Mix」。而小白的確也和大部分人對米克斯的印象一樣，非常的聰明，可以聽懂主人說的話，是機靈又反應快的狗狗！

彭德：大白熊犬

《間諜家家酒》中安妮亞的愛犬彭德，龐大的體型加上雪白的毛髮，推測其真實品種為大白熊犬。大白熊犬最早是被培育為牧羊犬使用，避免狼群或熊對羊攻擊，個性獨立、忠誠，在現代大多作為陪伴犬或守衛犬，可別看他一臉呆萌，對陌生人可是會保有一定的警覺性，是個慢熟的大傢伙！

看完以上動畫狗狗們的真實品種揭露，大家是否對狗狗們有更深刻的印象？又或是對各個角色創作者的巧思有更近一步的了解呢？

延伸閱讀：那些年陪伴我們長大的動漫作品 火影忍者歷久不衰 回憶返哂嚟

+ 22

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】