#XTrendAward 2023年動漫趨勢TOP20｜高達水星魔女擊敗我推/超舊漫畫佔第5｜X（舊稱Twitter）在日本方面向來自成一閣，使用者眾多，近日他們發表名為 #XTrendAward 的日本最熱門20大趨勢詞排名，並細分出不同界別的個別排名，想不到在動畫趨勢榜，大熱如《我推的孩子》、《咒術迴戰》都不敵高達新作《水星的魔女》，而漫畫趨勢榜中，排第5位竟是一本2005年《少年JUMP》舊作！



#XTrendAward 2023 排名解說

這個趨勢排名不單只計算一個話題的「發文量」，同時會評估它「進入Trends的次數」，除了總合排名，還細分出動畫／漫畫／遊戲等不同類別的個別人氣，最終整合出今次#XTrendAward 2023 排名榜。

動畫類熱門詞 TOP5

由YOASOBI主唱主題曲《idol》引發全球熱播後，本身故事以女主角被刺死而新展開的《我推的孩子》；連載長達10多年，動畫終於迎來大結局的《進擊的巨人》，排名第1本以為是兩作品之爭。誰知竟是由老派高達迷指責：幼稚、靠女同性戀、冇戰爭、校園故事兒戲、可憐又可悲的《機動戰士高達》最新電視動畫《水星的魔女》奪得。

漫畫類熱門詞 TOP5

第1位是可愛小清新《吉伊卡哇》（ Chiikawa ちいかわ）奪得，她的玩具精品在日本香港都被炒賣，人氣一時無兩。第2位是JUMP+派新熱門作《惡性通脤》：集搞笑、格鬥、經濟等元素於一身。最意想不到是第5位竟由2009年已連載完畢的美式足球漫畫《光速蒙面俠21》奪得（由《一拳超人》村田雄介繪畫），此作剛於12月尾宣布出年搞新作，令人期待！

遊戲類熱門詞 TOP5

PlayStation 5 主機長期無貨賣的確影響了大眾討論度，推特熱門詞前5位最多人討論的遊戲，有4個都是任天堂Switch 作品，好在仍然有《FF16》霸了第1位。

日本總合趨勢TOP20

第1位｜Twitter：今年推特事件話題不斷，改名為X連總部招牌都拆，金剔藍剔認證等等都足夠引發𠳨題，本身已經是總合趨勢中的第1名。

第1位｜Twitter

第2位｜WBC優勝：日本隊在台北舉行的棒球界世界盃WBC勝出，最愛棒球的日本人當然狂出Tweet。香港人就比較關心啦啦隊女郎林襄吧。

第2位｜WBC優勝

第3位｜水星的魔女：《機動戰士高達》最新電視動畫在2023年播出第2季，手拍番薯、兩位女主角結婚等都成為話題，而且製作組本身就很懂在SNS造勢，在動畫組別更取得排名第1位。

第4位｜阪神虎／A.R.E.（阪神タイガース アレ）：大阪人最愛的日本職棒球會Hanshin Tigers 18年後再度在中央聯盟奪冠並贏得總冠軍。

第4位｜阪神虎／A.R.E.

第5位｜どうする家康：由松本潤主演的日劇《怎麼辦家康》

第5位｜どうする家康

第6位｜Johnny事務所

第7位｜瓦格納集團（烏俄戰爭有關的傭兵組織）

第8位｜咒術廻戦

第9位｜#BTS10thAnniversary

第10位｜大谷翔平

第11位｜イクイノックス

第12位｜VIVANT

第13位｜だが情熱はある

第14位｜歐力士猛牛（日本職棒）

第15位｜インボイス（invoice 收據）

第16位｜葬送的芙莉蓮

第17位｜進撃的巨人

第18位｜以色列

第19位｜我推的孩子

第20位｜みそきん（日本YouTuber Hikakin推出即食杯麵）動畫類熱門詞 TOP5

動畫類熱門詞 TOP5

第1位｜水星的魔女

第2位｜咒術迴戰

第3位｜葬送的芙莉蓮

第4位｜進撃的巨人

第5位｜我推的孩子

漫畫類熱門詞 TOP5

第1位｜吉伊卡哇 / Chiikawa

第2位｜惡性通脤/ Hyperinflation

第3位｜我內心的糟糕念頭

第4位｜寶石之國/宝石の国

第5位｜光速蒙面俠21 / Eye Shield 21

遊戲類熱門詞 TOP5

第1位｜FF16

第2位｜瑪利歐RPG

第3位｜皮克敏４

第4位｜薩爾達傳說 王國之淚

第5位｜Pokémon Sleep