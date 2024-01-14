人氣動漫《藥師少女的獨語》紅什麼？除宮庭鬥外還有極可愛貓貓

熱銷超過2100萬冊的超人氣輕小說《藥師少女的獨語》（薬屋のひとりごと），繼漫畫版之後又在2023年被又製作成動畫，並且於10月在Netflix上架，沒多久就一口氣衝上臺灣Netflix排行榜的第3名，目前仍在排行榜前10名中。這部在動畫播出前就擁有高度討論，動畫化之後又掀起話題的作品有什麼獨特的魅力呢？一起來看看吧！



原作超高人氣！小說單行本、漫畫版熱銷

《藥師少女的獨語》為日本作家日向夏所創作的輕小說，2011年在日本知名內容網站「成為小說家吧」（小説家になるう）發布後，馬上引來熱烈迴響，第一部「後宮篇」隨即被出版為單行本，自2014年開始發行了14冊。小說在出版後熱銷，隨後也被繪製成漫畫版，吸引到更多粉絲。

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2017年開始，《藥師少女的獨白》在《月刊BIG GANGAN》（月刊ビッグガンガン）和《月刊Sunday Gene-X》上進行漫畫版連載，分別由ねこクラゲ和倉田三ノ路繪制，BIG GANGAN版本更是在2019年拿下「下一部人氣漫畫大賞」（次にくるマンガ大賞）的紙本漫畫類別第一名。

題材超特別！少見的「宮鬥」主題動漫

《藥師少女的獨白》的主角為一名具有高超推理能力和藥理知識的少女「貓貓」（マオマオ），原先為花街藥師的她，在某日外出採藥時被人販子綁架並賣至宮中擔任下級女官（宮女）。憑藉著自身的聰明才智與學識，貓貓在宮廷鬥爭中站穩腳步，被管理後宮的神祕宦官壬氏注意，漸漸建立起人脈和影響力。

主角聰敏睿智的人設、精彩的後宮權力鬥爭、發生在宮廷中的一樁樁懸案……結合了宮鬥及推理的劇情，後宮的華麗衣飾和場景、複雜的權力關係，再加上貓貓和壬氏間曖昧不清的情感，讓這部難得一見的宮鬥主題動漫一開播就緊抓住觀眾的心。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，《藥師少女的獨語》在近一年內有14,766筆網路討論聲量，其中在宣布動畫化消息的2月16日、主視覺圖公開的7月8日，以及動畫版正式開播的10月22日，都有討論高峰出現。趨勢圖中也可以看出，自動畫開播後，網路討論明顯變得密集，從10月中後開始出現許多相關話題。

《藥師少女的獨語》近一年聲量趨勢變化。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月04日至2024年01月03日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《藥師少女的獨語》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】