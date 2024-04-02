手機充電安全｜睡覺手機充電時USB線爆炸致死 泰少年屍體發黑僵硬｜泰國一少年於睡覺時因充電線爆炸死亡，致皮膚變黑、身體更僵硬。



相信不少人臨瞓前都會替手機充電，不過各位充電時要留神了。根據Khaosaod報導，近日泰國一名15歲少年於睡覺時替手機充電，卻不慎因充電線爆炸死亡，皮膚變黑之餘、身體更已經僵硬。

警方在少年的屍體旁，發現一條燒焦過的充電線。（圖片來源：khaosod）

事發現場為一棟2層聯排別墅，15歲死者的哥哥表示，於3月30日早上8點下樓時，看到弟弟躺臥在充電線和電話上。不過由於弟弟是個日夜顛倒的「夜貓子」，故沒有多加理會，只是默默把充電線插頭拔掉，更表示當時弟弟「還活著」。

警方在檢查案發現場的充電線

死者哥哥及後返回自己房間，直到下午5時再次下樓，發現弟弟仍然熟睡，皮膚更發黑，身體也變得僵硬，於是馬上致電給母親。當地警方接報後，於一小時後趕到現場，發現上身赤裸的少年，僅穿著一條短褲躺在床上。而法醫初步鑑定，少年的右臂出現類似電擊的燒傷痕跡，而旁邊的機充電線出現了明顯燒焦痕跡與黑點。警方初步判斷少年是因充電線爆炸致死。而根據屍體發黑及僵硬的情況推斷，死亡時間可能超過8小時。遺體將先交由法醫及警方進一步調查，完成後再交還予家屬。（圖片來源：khaosod）

同場加映：Apple警告手機不要插著充電火牛入睡

不少人在入睡前都會躺在床上玩手機，更甚麼拿著手機玩到一半就睡著了、還駁著火牛充電充過夜！生產 iPhone 的 Apple 公司近日就特別發出警告信，提醒手機用家注意iPhone（及其他智能手機）的充電安全，如果你習慣在入睡時讓手機一整夜駁著火牛充電，就需要注意避免3大伏位，否則對手機和用家本身同樣構成危險！



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消息來源：khaosod