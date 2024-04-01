用中端手機也能拍出好照片？這4個技巧學起來　基礎構圖不可忽略

在中端機市場，注重性能配置的產品一直是主流，這些手機都是儘可能上最頂級的晶片，減少遊戲卡頓，保證日常操作流暢，但相對應地，其他配置就會受到「閹割」，比如採用塑料邊框降低手感，1080P屏幕減少成本等等，最常見的還是降低鏡頭配置，也就是消費者們俗稱的「掃個碼就行」。



不過，伴隨著硬件與軟件算法的雙重優化，現在很多中端手機也能提供不錯的拍照能力，再搭配上一些攝影技巧，出片效果也同樣能令人滿意。今天，筆者就來介紹4個小技巧，幫助您解鎖愛機隱藏的攝影潛力。

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1、打開參考線

所有手機應該都支持開啟參考線功能，就比如最基礎的九宮格構圖，不同的手機這項功能名稱也不同，無非就是「參考線」、「網格」、「構圖線」這幾種。有這些線條的幫助，我們在拍攝時可以更方便地去安排構圖，讓照片佈局一目瞭然。

開啟參考線之後，我們再來簡單介紹幾種常見的構圖技巧：

三分法：開啟九宮格構圖後，將主體放置在交叉點上或沿著分割線上，使得畫面更加平衡且有層次感。這種構圖方式適用於風景、人像等多種拍攝場景。

中心構圖：拍攝時將主體置於畫面正中央，適合拍攝對稱或平衡感強烈的場景，或是希望強調主體本身存在感的照片，就比如拍攝人像、全家福等等。

對稱構圖：在拍攝時尋找具有鏡像或重複元素的場景，創造出左右對稱或者上下對稱的畫面，給人一種秩序美感，尤其適用於建築、水面倒影等題材。

填充構圖：主體充滿整個畫面，不留或極少留白，以突出主題細節，常用於微距攝影或需要強調對象質感的情況。

2、減少逆光等高難度場景

光線是攝影的靈魂，不論設備如何，掌握自然光和人造光的使用都是關鍵。如果手機鏡頭進光量不足，我們在拍攝的時候就要更多地去嘗試利用側光、背光或是逆光創造豐富的光影效果，避免直接面對強光源以免造成過曝或暗部細節丟失。

3、合理運用算法、濾鏡

當鏡頭配置實在不如人意的時候，我們就需要考慮藉助濾鏡的幫助了，一些看上去平平無奇的場景，搭配特色十足的調色、算法功能，都能帶來不一樣的活力。

有些手機廠商也會內置一些趣味功能，如超級月亮、星空影像等等，拍攝時可以在設置菜單中詳細找找，說不定就能給你帶來驚喜。

4、適當後期處理

照片拍攝完畢之後，各位也可以善用手機自帶的編輯工具或下載專業的修圖APP，通過對色彩、對比度、亮度等基本元素的調整，以及裁剪、濾鏡等特效處理，可以讓原本平淡的照片煥發出新的活力。就比如部分廠商的系統支持消除路人，原來的瑕疵照片就能搖身一變成為優秀出片。

圖為OPPO AIGC功能，並不是每款中端機都有這種能力，不過基本的修圖肯定還是有的。

5、總結

說到底，不斷實踐和探索才是提升攝影水平的重要途徑。不論是中端還是旗艦手機都只是工具，真正賦予照片生命力的是拍攝者的眼光和技術。定期參加攝影課程或者網絡教程，不斷積累經驗，即便手持中端手機也能拍出極具藝術感的作品。

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