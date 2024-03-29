iQOO Neo9 Pro性能實測　打機畫質穩定　是部遠遠被低估的好手機

iQOO手機今年的節奏非常好，銷量有不錯的表現。有一部iQOO Neo9 Pro不知道大家還有印象嗎？在3000元的價位段真的很不錯，是被大家嚴重低估的一款產品。今天為大家做一個性能上的評測，看看這款手機的實力。



+ 6

1、不服跑個分

iQOO Neo9 Pro搭載了聯發科技的旗艦級天璣9300處理器，這是當前聯發科推出的最為強勁的移動晶片，並且也是目前市場上頂級的移動端處理器之一。這款天璣9300採用先進的4納米工藝製造，配置有4個Cortex-X4核心與4個Cortex-A720核心，最高運行頻率高達3.25GHz；其GPU部分則是Immortalis-G720，內建第二代硬件光線追蹤加速引擎。

除了強大的處理器支持外，iQOO Neo9 Pro還配備了滿血版LPDDR5X內存以及UFS 4.0閃存技術，並特別搭載了一顆由iQOO自主研發的Q1晶片，進一步提升了手機的整體性能表現。

從基準測試結果來看，iQOO Neo9 Pro在安兔兔跑分測試中獲得了綜合得分2201149的優秀成績，展現出了卓越的性能實力；而在GeekBench 6.2 CPU性能測試中，單核得分為2248，多核得分為7666；在3D Mark WildLife Extreme GPU性能測試中，斬獲了4753的高分。這些測試數據表明，iQOO Neo9 Pro與諸如vivo X100系列、OPPO Find X7等主流搭載天璣9300處理器的旗艦機型相比並無明顯差距，甚至在性能上也不遜色於採用驍龍8 Gen3的小米14系列、OPPO Find X7 Ultra等產品。

考慮到iQOO Neo9 Pro在售價上比上述同類競品便宜數百元，因此其性價比優勢顯得尤為突出。

2、遊戲實測

僅依賴參數數據無法全面反映實際性能表現，因此我們將通過實機遊戲測試來檢驗iQOO Neo9 Pro的實戰能力。本次選取的遊戲分別為對3D渲染及硬件性能要求極高的《崩壞：星穹鐵道》，以及玩家基數龐大、對操作流暢度有較高需求的《英雄聯盟手遊》。

在《崩壞：星穹鐵道》遊戲中，我們設置為高畫質並鎖定60幀運行。在前期的場景探索階段，幀率表現得極其穩定；而在後續的戰鬥環節，儘管存在一定的幀率波動，但整體依然能夠維持在接近59幀的狀態，最終得出平均59.8幀的成績，證實了其在複雜場景下的穩定性相當出色。

至於《英雄聯盟手遊》，正如預期那樣，對於iQOO Neo9 Pro來說輕鬆應對。即便是在最高分辨率和120 FPS模式下運行，遊戲幀率依舊保持如同直線般平穩。這得益於該設備搭載的幀率感知技術2.0版本，它能夠實時逐幀識別遊戲場景與負載，並進行精密的計算與調度，確保即使在低負載情況下也能實現遊戲穩幀運行。

3、更為出色的優化

此外，iQOO Neo9 Pro同樣搭載了自家研發的電競級晶片Q1，這款晶片同樣被應用於高端旗艦機型iQOO 12上。在Q1晶片的支持下，為iQOO Neo9 Pro賦予了三項關鍵功能：遊戲分辨率增強、遊戲幀率倍增以及幀感知技術升級至2.0版本。

玩家對遊戲分辨率增強功能並不陌生，該功能可在原有畫面分辨率基礎上智能提升畫質，比如在《原神》遊戲中，即便基礎設置最高只能達到720P，但在開啟該功能後，實際呈現的遊戲畫面分辨率可躍升至1440P，從而實現更細膩清晰的畫面表現。而遊戲幀率倍增技術，則能夠在運行遊戲時動態插入額外幀，使原本幀率較低的遊戲能夠以更高的流暢度運行，同時在保證視覺體驗平滑的前提下，有效降低設備功耗、減少發熱，並優化續航能力。舉例來說，在《原神》中啟用超幀技術，可以將原本60幀的畫面大幅提升至驚人的144幀。

針對《原神》與《和平精英》這兩款熱門手遊，iQOO Neo9 Pro特別定製了超分超幀併發模式，確保畫質和幀率雙雙最大化，從而帶來獨一無二且極致流暢的遊戲體驗。

總體而言，iQOO Neo9 Pro不僅依賴於天璣9300處理器及自研晶片Q1的協同作用，其出色的遊戲穩定性和全面的遊戲體驗還離不開幀感知技術2.0的助力。該技術通過實時逐幀識別遊戲場景並精準計算負載，實現高效的任務調度分配，進而有效節能降耗，維持穩定的高幀率輸出，進一步鞏固了手機在遊戲基礎性能上的卓越表現。

延伸閲讀：小米12S、13、14 Ultra配置對比 旗艦級手機在攝影效能升級明顯

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】