全球摺疊手機市場　Galaxy Z Flip 5居首位　但總銷量輸了給品牌

華為手機再次獲得全球第一的榮譽。據DSCC機構最新數據，2023年第四季度全球摺疊屏手機銷量最高的10款手機中，三星佔4款，榮耀和OPPO各佔2款，而華為和小米則各佔1款。



具體來看，三星的Galaxy Z Flip 5仍然位居首位，緊隨其後的是華為的Mate X5、榮耀的Magic Vs2、三星的Galaxy Z Fold 5以及OPPO的Find N3 Flip等。

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對於即將到來的2024年第一季度，DSCC也表示，華為可能將超越三星成為該細分市場的領導者。這份報告顯示，在強勁表現的推動下，可摺疊手機市場將在2024年第一季度按年增長105%。然而，預計三星將在下半年重新奪回領導地位。

報告還提到，在中國市場上，儘管華為和榮耀預計將在2024年獲得市場份額，但OPPO和vivo因擔心價格彈性不足、厚度問題等因素而放棄更新其翻蓋式可摺疊手機，因此它們將失去市場份額。

值得注意的是，目前摺疊屏市場的競爭情況令人關注。蘋果公司在這方面的進展相對緩慢，因為他們的相關摺疊屏設備最快也要到2026年才能推出。

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