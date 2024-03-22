韓媒指iPhone 16系列　將採用超窄邊框技術　螢幕變大顏值升級

據韓國媒體報道，蘋果計劃在其即將發布的iPhone 16系列手機中採用全新的超窄邊框技術。這種技術名為「Border Reduction Structure (BRS)」，通過將內部銅線捲成更緊湊的結構來縮小手機底部顯示屏的邊框寬度。



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蘋果此前曾嘗試在iPhone中應用這項技術，但由於散熱問題而擱置。不過，隨着散熱技術取得新進展，蘋果再次致力於採用BRS技術。據悉，蘋果計劃將這項技術應用於所有四款即將於今年下半年發布的iPhone 16機型。

自2020年推出iPhone 12系列以來，蘋果的iPhone屏幕尺寸一直沒有明顯變化。然而，在iPhone 16系列中，這種情況將會改變。

據報道，iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max 的顯示屏尺寸分別將增加到約 6.3 英寸和 6.9 英寸。確切地來說， iPhone 16 Pro 的顯示屏尺寸為 6.27 英寸，而 iPhone 16 Pro Max 的顯示屏尺寸為 6.85 英寸。

顯示屏尺寸的增加也將導致機身尺寸的增大，因此 iPhone 16 系列可能會配備更大容量的電池。預計 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 的尺寸將與 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 相當，但在未來幾年內，蘋果有望將其顯示屏尺寸進一步擴大。

除了超窄邊框技術和更大的顯示屏外，據SisaJournal報道，在設計方面也有所改變。消息稱，「邊境沒有朗格納（？）或寬銀帶。」這表明新款 iPhone 將不會採用目前常見的寬銀帶設計。

綜上所述，蘋果正在推出一系列具有創新設計和大屏幕的新款 iPhone 16 手機，並且有望在未來幾年內繼續改進其產品。

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