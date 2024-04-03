5D遊戲要來了？結合2D及3D雙維度空間 玩到頭昏眼花解謎破關作品
撰文：COOL潮流生活網
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3D 遊戲、4D 實境，隨著時代進步，身為玩家的我們口味也越來越重，我們一直不斷在等待遊戲廠商端出更多更新的菜色以滿足我們。而近期，有間獨立遊戲工作室竟自行開發出 5D 作品，讓人嘖嘖稱奇，但仔細一看這個 5D 遊戲似乎不太對勁…？
由 Crescent Moon Games、Those Dang Games 聯合製作的《Screenbound》是款獨特的遊戲，在本作中將帶領玩家進入一個奇怪的雙維度空間，該空間結合了 2D 以及 3D，加起來就是 5D！
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是的，不是你想像的五維空間，而是一款結合二維以及三維的遊戲作品，玩家在遊戲中不僅要操控 Qboy（仿製 Gameboy）螢幕中的 2D 人物，同時還要以第一人稱視角移動 3D 人物，本作中充斥著大量的解謎要素等著你來破關。
而因 2D、3D 人物在遊戲中被視為同一人，所以玩家執行任何動作包含跳躍都會同時影響到人物，光看目前釋出的預告影片就讓人眼花撩亂！
《Screenbound》目前僅預計登陸 PC 平台，發售日期未定，但已開啟了 Steam 頁面，有興趣的玩家可以前去加入願望清單！
《Screenbound》Steam 頁面：https://store.steampowered.com/app/2805070/Screenbound/
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