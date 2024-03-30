《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》預告釋出 寫實畫風刻畫戰爭殘酷
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
Netflix 在本次的 Anime Japan 2024 上也帶來了讓粉絲期待已久的《機動戰士高達（鋼彈）：復仇的鎮魂曲》正式預告片，並揭曉了大量的情報。
《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》是全新的原創動畫影集，一共六集，每集 30 分鐘，以首部《機動戰士》的背景「一年戰爭」為舞台，聚焦歐洲戰線。
+16
《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》預計將於今年秋季由 Netflix 獨家上線播出，喜愛《高達》系列的粉絲千萬別錯過了！
延伸閱讀：《葬送的芙莉蓮》第一季完結 官方貼文令人放心：旅程還在繼續
+9
《JUMP：群星集結》官宣HUNTER×HUNTER獵人參戰 小岡會是最強？One Piece海賊王突宣布休刊3週 尾田榮一郎繪圖文回應：入廠維修《ONE PIECE》全球銷量5.23億 尾田榮一郎進史上最暢銷著作作者鳥山明老師漫畫改編新動畫 Sand Land: The Series在Disney+登場鳥山明獲東京動畫終身成就獎 惜來不及領 留下最後感言粉絲淚崩任天堂《超級瑪利歐兄弟電影版》續作正在製作中 預計2026年上映《機動戰士高達SEED FREEDOM》票房突破26億日圓 成系列最賣座
延伸閱讀：
最強 vs. 最強！《範馬刃牙 VS 拳願阿修羅》預告公開 將在 6 月正式登陸 Netflix！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】