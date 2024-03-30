《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》預告釋出　寫實畫風刻畫戰爭殘酷

Netflix 在本次的 Anime Japan 2024 上也帶來了讓粉絲期待已久的《機動戰士高達（鋼彈）：復仇的鎮魂曲》正式預告片，並揭曉了大量的情報。



《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》是全新的原創動畫影集，一共六集，每集 30 分鐘，以首部《機動戰士》的背景「一年戰爭」為舞台，聚焦歐洲戰線。

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《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》預計將於今年秋季由 Netflix 獨家上線播出，喜愛《高達》系列的粉絲千萬別錯過了！

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