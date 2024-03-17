鳥山明獲東京動畫終身成就獎　惜來不及領　留下最後感言粉絲淚崩

著有代表作《龍珠》的日本人氣漫畫家鳥山明於今（2024）年3月1日因急性硬腦膜下血腫逝世，消息在8日傳出後許多粉絲都感到非常震驚與不捨，不少知名漫畫家特別發文悼念，網友們也紛紛對其致意表達感謝。



鳥山明其實才剛獲得2024年東京動畫獎終身成就獎，原定近期舉行頒獎典禮，近日鳥山明最後留下的得獎感言公開，許多人感慨萬千。

來不及領獎就病逝 感言提到「對健康不是很有信心」

東京動畫獎為日本動畫三大指標性獎項之一，每年都會針對過去一年製作的動畫作品和相關產業人員進行表彰。在今年鳥山明獲得終身成就獎，原先應該在3月8日至11日的動畫節期間上臺接受頒獎，沒想到還來不及領獎就已經病逝。近日頒獎典禮場刊刊出鳥山明先前留下的最後得獎感言，許多粉絲看了都忍不住落淚。

在感言中，鳥山明表示其實他很少看自己的動畫作品，對於獲獎也很意外，「其實我對動畫一直沒有太大的興趣，雖然作品被製作成動畫，但要不好意思地承認我其實看得不多，在這裡向工作人員道歉。」鳥山明提到，10年前自己被要求修改《七龍珠》動畫電影劇本，針對角色、背景做了一些簡單設計，就交由其他腳本家創作，想不到合作起來非常輕鬆自在。

鳥山明於東京動畫獎頒獎典禮場刊上留下的最後感言。（FB@龍珠小站討論區）

感言中鳥山明還提到了曾合作過的已故動畫師蘆田豐雄，表達對其的讚賞與感謝。此外，也談及2024年的《七龍珠大魔》（ドラゴンボールDAIMA），鳥山明表示自己原先沒有打算參與製作，卻在時不時提供建議的過程中漸漸地深入了整個作品，不知不覺參與了故事情節、世界觀、角色設計等環節。

回顧鳥山明老師的作品精彩時刻

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在感言的最後，鳥山明表示：「我不知道自己還能做多少，或許是出於年輕時的生活方式，我對自己的健康不是很有信心，不過我會努力創作出更多有趣的作品！」當初在寫下得獎感言時，鳥山明不經意間提到了健康問題，沒想到不久後就因病逝世，許多粉絲看完感言後都感到十分惋惜，「難過」、「最後一段讓人鼻酸，他身體不好可能有一段時間了吧」、「無限惆悵」。

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