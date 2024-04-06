Apple AirTag 又建一功！日本網友愛車失竊險被劏 靠它極速尋回｜行車記錄儀（車cam）已可說是車主的標準配備，畢竟一旦不幸發生意外，車cam影片和記錄就可作為有力證據保障自己不會蒙受更大的損失、防備。而今後除了車cam外，「AirTag」也可能是汽車必備物品，最近在日本網上就流傳有車主的坐駕被偷，但就靠AirTag成功尋回愛車。



日本網民愛車被偷 靠AirTag 2小時極速尋回

日本網民「モヨちゃん」（@Tora_Nano_Lulu）日前在推特（Twitter，現X）發表救助帖文，指自己的愛車三菱Lancer在4月2日早上8時多失竊，並帖出自己車子的外型和車牌向網民求助，希望有人能提供愛車的線索。

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在發推求助之餘當然モヨちゃん也沒有忘了正規方式，她馬上報警；另一方面因為モヨちゃん一早有在車上放置Apple的物品追蹤器「AirTag」，於是她就利用AirTag的追蹤功能，和老公一同指引警方追。モヨちゃん夫婦還即時上網分享整個追蹤過程，過程十分刺激緊湊。

https://togetter.com/li/2342800

在AirTag的幫助之下，モヨちゃん夫婦和警方僅花2小時就找回失車：AirTag將モヨちゃん夫婦帶到到大阪市稻田新町的一座停車場，發現失車的時候發現車子的鑰匙孔已被撬爛，輪胎亦已損毀，連車牌都已經被更換，很大機會是準備拿去「劏車場」處理了。警方亦查看附近的閉路電視記錄，希望能夠捉到犯人。

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網民大讚AirTag是神器

失車能夠迅速找回，網民都為モヨちゃん感到欣慰；事件亦引起議論，一來是驚訝於犯人的熟練，在短時間內就偷車改車一步到位，如果再晚了一點恐怕車子就再也找不回來了。另外就是感嘆AirTag又建一功，在今次事件中如果沒有AirTag，愛車也恐怕是沒得救了。

不少網友都表示會裝一個AirTag在車子上，以至於網友直接建議AirTag已經和行車記錄儀一樣，每個iPhone用戶都應該裝一個。亦有人建議可以將AirTag跟Tile和Mamorio等追蹤器併用就更加安全。

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https://x.com/swatiya47/status/1775038906175717815

https://twitter.com/Rockman_youhei/status/1775025363674116543

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不過AirTag方便歸方便，但也有人對其會否帶來私隱問題表示擔憂，亦有網民善意留言提醒如果所開的是遭竊的「熱門車種」，就要留心會否有不法之徒偷裝AirTag（以監視車輛位置更容易找機會落手），甚至有人分享曾有案例是在他人的機車上偷放AirTag以調查其使用的停車場位置和時間，最好時不時查看自己的座駕有沒有來路不明的AirTag。

https://x.com/HmGlen/status/1775011357827768512